Valtiovarainministeri Kulmuni valmis edistämään alv-palautuksia yrittäjille – palautukset on mahdollista tehdä nopeastikin

Noin 250 000 yritystä on maksanut alkuvuonna valtiolle arvonlisäveroa kumulatiivisesti jo kaikkiaan lähes 8,6 miljardia euroa. Palautuksissa kyse olisi siis merkittävistä summista.

Hallitus ei ole kuopannut mahdollisuutta, että koronakriisistä kärsivät yritykset voisivat saada takaisin alkuvuonna maksetut arvonlisäverot eli alvit.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) toteaa Lännen Medialle, että on valmis edistämään palautusasiaa.

– Suhtaudun arvonlisäverojen palauttamiseen avoimesti, Kulmuni sanoo.

Kulmunin mukaan parhaillaan selvitetään mahdollisuutta palautusmalliin, jossa Verohallinnon virkailijat tekisivät työn ennen kaikkea manuaalisesti. Aiemmin on käynyt ilmi, että automaation rakentaminen alvien palauttamiseen yrittäjille olisi jopa parin kuukauden järjestelmätason työ.

Käteisvarat loppumaisillaan

Erityisesti palvelualat ja pienyritykset ovat ilmoittaneet, että käteisvarat alkavat olla kassoissa tyhjillään. Oppositio onkin perännyt hallitukselta suoraviivaisia ratkaisuja yritysten ahdingon helpottamiseksi.



Kokoomus ja perussuomalaiset ovat vaatineet alvien palautusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on todennut, että alvien palautus olisi nopea keino yritysten akuuttiin hätään.



– Ruotsissa arvonlisäverot on palautettu yritysten kassaan ja niin pitäisi Suomessakin tehdä, jos konkurssiaalto aiotaan välttää, Mykkänen totesi 26. maaliskuuta.



Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio on vaatinut alvien palautusta välittömästi.



Valtiovarainministeri Kulmuni toteaa, että hallitus on tähän mennessä päättänyt tukitoimista, jotka ovat nopeasti toimeenpantavissa.



– Verojen maksulykkäys oli laitettavissa nopeasti liikkeelle, kun taas arvonlisäverojen palauttaminen on vaatinut suurempia lainsäädäntö- ja järjestelmämuutoksia.



Arvonlisävero on yleensä 24 prosenttia



Verohallinnon mukaan Suomessa on noin 250 000 arvonlisäveroa maksavaa yritystä, kun mukaan lasketaan maa- ja metsätalouden harjoittajat.



Arvonlisäveron yleinen verokanta on 24 prosenttia, mikä koskee useimpia tavaroita ja palveluita.



Verohallinnon mukaan alkuvuonna tammi-maaliskuussa noin 250 000 yritystä on maksanut valtiolle alvia kumulatiivisesti kaikkiaan lähes 8,6 miljardia euroa.



Johtaja Simo Sildén Verohallinnon ohjaus- ja kehittämisyksiköstä kertoo, että tiedot siitä, kuinka paljon mikäkin yritys on maksanut alveja alkuvuoden aikana, ovat jo olemassa ja haettavissa suhteellisen vaivattomasti.

Juttua korjattu 21.4. kello 15.09: Noin 250 000 yritystä on maksanut valtiolle alvia kumulatiivisesti kaikkiaan alkuvuonna jo noin 8,6 miljardia euroa, eikä lähes 2,3 miljardia, niin kuin alun perin kerrottiin.