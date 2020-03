Suomeen saapuu lähipäivinä huomattava määrä eri puolilta maailmaa palaavia suomalaisia matkailijoita kotiutuslennoilla. Koronavirustartuntariskin minimoimiseksi lentoasemalla ohjataan saapuvia matkustajia toimimaan oikein. Asiasta tiedottaa valtioneuvoston viestintäosasto.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin keskiviikkona, että tiukkaan kotikaranteeniin ohjaaminen on ollut vaillinaista.

Rajavartiosto jakaa kaikille Suomeen saapuville ohjeistuksen, jossa jokainen ulkomailta saapuva ohjataan kahden viikon kotikaranteeniin. Ohjausta tehdään lentokentällä sekä kuulutuksin että jakamalla kaikille maahan saapuville tietoa ja esitteitä koronaviruksesta, sen torjunnasta ja hoito-ohjeista. Ohjeissa neuvotaan myös pitämään turvaväliä muihin ihmisiin ja välttämään lähikontakteja.

Matkailijoita on vastassa terveydenhuollon ammattilaisia ohjaamassa ja neuvomassa ihmisiä henkilökohtaisesti. Suomen Punainen Risti (SPR) tukee terveydenhuollon ammattilaisia vastaanotossa ja ohjaamisessa.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja SPR:n vapaaehtoiset työskentelevät kahdessa vuorossa, joten paikalla on aina osaavia ihmisiä auttamassa terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Koska saapuvia matkailijoita on paljon, on lentoasemalla kiinnitetty erityistä huomiota palaavien matkailijoiden liikkumiseen lentoasemalla ja sen lähistöllä.

Lentoasemalla Finavia ohjeistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti palaavia matkailijoita vähintään yhden metrin turvaväliin. Matkustajille on järjestetty rajatarkastuksen edustalla odotustilat, joissa he voivat odottaa ennen rajatarkastukseen siirtymistä. Tämä on tarpeen siksi, että lennoilta saapuvien matkustajien on mahdollista odottaa väljemmin kuin tiiviissä jonossa.

Lennoilta saapuvien henkilöiden määrää rajoitetaan lentokenttäbusseissa, jotka tuovat matkustajat koneesta terminaaliin.

Lennolta saapuvia matkailijoita ohjeistetaan myös kotiin siirtymisessä muun muassa kuulutuksin. Ulkomaan lennoilta saapuvia matkustajia kehotetaan välttämään julkista liikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Rajalla jo karanteeniin määrättyjen henkilöiden on pidättäydyttävä mahdollisuuksien mukaan julkisen liikenteen käytöstä ja noudatettava saatuja ohjeita.