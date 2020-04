Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomeen on lisää koronakuolemia. Viruksen aiheuttamaan tautiin on nyt kuollut 19 ihmistä.

Eilen THL:n mukaan kului vuorokausia ilman kuolemia. Tämä oli ensimmäinen kuolemista vapaa vuorokausi moneen päivään. Nyt kuolemia tuli kaksi lisää.

Laboratioriovarmennettuja tartuntoja on Suomessa havaittu nyt 1 518. Tartuntojen todellinen määrä on todennäköisesti huomattavasti ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan nyt 160 koronapotilasta, joista 65 on tehohoidossa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa on torstaina neljä potilasta hoidettavana koronavirustartunnan vuoksi. Potilaista kaksi on tehohoidossa.

Uusia positiivisia koronavirusnäytteitä on eiliseen verrattuna löytynyt kolme. Yhteensä Pohjois-Pohjanmaan alueella on 63 todettua tartuntaa.

Maakunnassa yksi ihminen on menehtynyt koronaviruksen vuoksi. Iäkäs ja riskiryhmään kuulunut henkilö kuoli viime perjantaina.

Pisimmällä epidemia on Uudellamaalla, joka on eristetty muusta maasta epidemian hillitsemiseksi. Välttämätön liikenne maakunnasta pois ja sisään on sallittu. Poliisi valvoo rajoitettua liikennettä.