Tartunnan saanut hoitaja ei ole altistanut potilaita virukselle, sairaanhoitopiiri Hus kertoo.

Uuden lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston henkilökuntaan kuuluvalla hoitajalla on eilen todettu koronavirustartunta, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

Henkilökunnasta tartunnalle on altistunut 24 ihmistä, joista kaksi on lääkäreitä. Kaikki altistuneet on asetettu kotikaranteeniin.

Tartunnan saanut hoitaja ei ole altistanut potilaita virukselle. Hoitaja ei ole ollut työtehtävissä viime viikon perjantain jälkeen.

Lastensairaalan syöpä- ja elinsiirto-osaston toiminta turvataan sisäisin siirroin ja sijaisjärjestelyin.

– Suhtaudumme tilanteeseen hyvin vakavasti. Henkilökunnan kotikaranteeniin asettamisen tavoitteena on tartuntaketjun katkaisu. Osastolla hoidossa olevien lasten vointia seurataan entistäkin tarkemmin, sanoo ylilääkäri Eero Jokinen Husin tiedotteessa.

Täysvalmius toimintakyvyn varmistamiseksi

HUS on siirtynyt toimitusjohtajan päätöksellä tänään 19.3.2020 korkeimpaan valmiustilaan eli täysvalmiuteen. HUSin valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa.

– Toistaiseksi koronaviruspotilaiden hoito kuormittaa HUSin sairaaloita vähän. Siirtymällä poikkeusolojen johtamisjärjestelmään ja täysvalmiuteen varmistamme toimintakykymme myös siinä vaiheessa, kun sairaaloiden kuormitus merkittävästi kasvaa, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Toimitusjohtaja on keskittänyt valmiusohjeen mukaisen poikkeustilanteen operatiivisen johtamisen päätöksentekoa johtajaylilääkärille.

– HUS on laaja organisaatio. Sairaaloidemme suuri määrä vaatii poikkeustilanteessa päätöksenteon keskittämistä. Koronaepidemian tilannekuva kerätään yhdessä muun toimivan johdon kanssa päivittäin, ja tarvittaessa päätökset syntyvät hyvinkin nopeasti, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

HUSissa on pysyvästi voimassa olevat valmiussuunnitelmat ja pandemiasuunnitelmat. Varautuminen koronavirustilanteeseen aloitettiin jo tammikuussa ja varautumisen astetta ja laajuutta on nostettu sen jälkeen portaittain.

HUS Helsingin yliopistollisessa sairaalassa saa vuosittain hoitoa yli puoli miljoonaa potilasta. HUSissa työskentelee 25 000 ammattilaista