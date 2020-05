Ulkoministeri Haavisto Ukrainan ratkaisusta päästää kausityöntekijöitä Suomeen: "Paine kasvoi suureksi, koska työsopimuksia oli jo voimassa"

Saadaan vähän tuoretta virusta Suomeen, kun sitä ei ole tarpeeksi täällä. "Kahden viikon karanteeni" on vain paperilla, ja maailmalla on todettu, että edes oikea karanteeni ei välttämättä takaa sitä etteikö sairastunut tartuta vielä tuonkin ajan jälkeen. Mutta päätös on tehty ja sen seuraukset ja vastuulliset on nyt merkitty.