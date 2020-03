Ulkomailla on tuhansia suomalaisia ilman kunnon paluureittiä, valtio ei suunnittele kotiutuslentojen järjestämistä – Finnair lennättää joitakin suomalaisia Espanjasta

Olipa hassu kommentti.

Ulkomaille muuttaneet eläkeläkset tuskin ovat tulossakaan Suomeen. He kuuluvat asuinmaansa terveydenhuollon piiriin.

Eri asia on turisti-eläkeläiset, jotka voivat viettää osan vuodesta vaikka nyt sitten Espanjassa. He maksavat kyllä veronsa Suomeen ja ovat Suomen sosiaaliturvan piirissä. Näitä matkailijoita ne ovat, jotka nyt haluavat päästä kotiin.

Heillä on (ollut) paluulennot, jotka nyt peruttu. Tottakai lentoyhtiön tai muun tahon täytyy hoitaa heidät takaisin.

Matkavakuutus on tätä varten. Se korvaa ylimääräiset kulut. Ainakin pitäisi, mitäs virkaa sillä muuten on.

RescEU järjestää myös evakuointilentoja kriisitilanteissa, ja korvaa matkailijoille 75% kuluista.