Työnjohtajana Airiston Helmen työmaalla ollut: Paraisilla käytetty myös venäläistä työvoimaa, naapurit ihmetelleet voimakkaasti valaistua saarta

Miljoonien eurojen rahanpesuepäilyjen keskiössä oleva Airiston Helmi käytti rakennusprojekteihinsa myös venäläistä työvoimaa, kertoo Paraisilla asuva rakennusinsinööri Joakim Jansen. Jansenilla on rakennusfirma, joka oli aliurakoitsijana Säkkiluoto-nimisen saaren rakennushankkeissa vuonna 2009.

Venäläistä työvoimaa ei käytetty hänen yrityksessään tai yrityksessä, jolle Jansenin firma toimi aliurakoitsijana.

Poliisi on kertonut, että muiden talousrikosepäilyjen lisäksi Suomeen rekisteröidyn yrityksen epäillään käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. STT:llä ei ole tietoa, minkä maalaista mahdollinen käytetty pimeä työvoima on ollut.

Jansen kertoo tulleensa työmaalle työnjohtajaksi, kun saaren ensimmäinen noin 200-neliöinen mökki oli aluillaan.

– Sinne rakennettiin kaksi kahdensadan neliön mökkiä ja kaksi pienempää rantasaunaa, Jansen kertoo.

Saari myytiin vuonna 2014 yhtiön taustalla vaikuttavalle Venäjällä syntyneelle miehelle, jolla on Maltan passi. Tämä vuonna 1964 syntynyt mies on myös toiminut yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Yhtiökokousasiakirjojen mukaan hän on myös omistanut Airiston Helmeä suoraan ja edustanut puolalaista yhtiötä, joka on merkitty pöytäkirjoihin yhdeksi yhtiön omistajaksi.

Jansenin mukaan mies kävi tarkistamassa rakennustöiden edistymistä saarella vuonna 2009.

– Tapasin hänet pari kertaa. Hän ei kuitenkaan puhunut minun vaan rakennusyhtiön johtajan kanssa. Hänellä oli mukanaan aina vähintään kaksi henkilöä ja hän puhui venäjää ja huonoa englantia. Hänelle piti rakentaa reittejä (tarkastuksia varten) ympäri saarta painekyllästetystä puusta, Jansen kertoo.

Naapurit ihmettelevät käyttötarkoitusta

Saarella on useita suuria kiinteitä laitureita, lukuisia valvontakameroita ja vartiointiyrityksen kylttejä. Tiistaina alueella ei näkynyt ketään.

Näköyhteyden päässä Säkkiluodosta läheisessä saaressa asuvat Leo ja Leila Gästgivar kertovat, että Säkkiluodolle näkyy hyvin harvoin menevän ketään lukuun ottamatta pientä huoltovenettä, jossa on yksi ihminen. Saaren käyttötarkoitus on pohdituttanut naapureita.

– Kun niitä rakennuksiakin on älyttömästi. Valot saattavat palaa yötä päivää, niin kuin siellä olisi joku, Leila Gästgivar sanoo.

Kaksi epäiltyä vangittiin tiistaina

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi tiistaina Airiston Helmen hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana aiemmin toimineen venäläisen sekä yhtiön toisen työntekijän. Heitä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä veropetoksesta. Molemmille järjestettiin istuntoon venäjän kielen tulkki. Toinen mies on Viron kansalainen. Kummaltakaan ei löytynyt Suomesta tietoa aiemmasta rikollisuudesta, eikä virolaisella ole merkintöjä aiemmasta rikollisuudesta myöskään Viron rekisterissä.

Miehet kiistävät rikokset.

– Päämieheni kiistää jyrkästi syyllistyneensä mihinkään rikolliseen menettelyyn. Hänellä on hyvin vähäpätöinen rooli tässä, kaikki toiminta on ollut täysin laillista, venäläismiestä puolustanut asianajaja Tuomas Sunnari sanoi.

Virolaisepäiltyä puolustava Jukka Pasanen sanoi, ettei hänen päämiehensä ole tietoinen mistään rikollisesta toiminnasta.

– Päämies kiistää syyllistyneensä asiassa mihinkään rikolliseen toimintaan. Jos sellaista on, se ei ole hänen tiedossaan. Hänen kytkentänsä siihen (Airiston Helmeen) on melko lailla ohut, Pasanen sanoi.

Molemmat epäillyt vangittiin todennäköisiä syitä lievemmällä syytä epäillä -perusteella.