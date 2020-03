Tynkkynen perää hallitukselta vastausta: Miten hallitus on varautunut siihen, että koronavirusta löytyy eduskunnan sisältä? "Päätöksentekokyky on turvattava"

Oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.) jätti maanantaina kirjallisen kysymyksen lainsäädäntöprosessien turvaamisesta karanteenitilanteessa eduskunnassa. Tynkkynen haluaa vastauksen, miten hallitus on varautunut turvaamaan eduskunnan työskentelyn, jos koronavirusta löytyy eduskunnan sisältä.

Tynkkynen toteaa kysymyksessään, että on mahdollista, että koronavirustartunta havaitaan eduskunnassa esimerkiksi kansanedustajalta, ministeriltä tai virkamieheltä. Oululaisedustaja painottaa, että lainsäädäntöprosessit on varmistettava siltä varalta, että eduskuntaa uhkaa karanteenitilanne.

– Valtion päätöksentekokyky on turvattava. Normaalin päiväjärjestyksen lisäksi Suomi voi olla pian tilanteessa, jossa sen on yhtäkkiä kyettävä tekemään isoja päätöksiä esimerkiksi uuteen siirtolaiskriisiin sekä koronan leviämiseen liittyen.

Tynkkynen huomauttaa, että parlamentaarinen työ on luonteeltaan kansainvälistä. Kansanedustajat, ministerit ja virkamiehet osallistuvat jatkuvasti kokouksiin ympäri maailman ja matkaavat vilkkaiden lentokenttien kautta. Lisäksi eduskunnassa käy päivittäin suuri määrä vieraita.

– Sellaista skenaariota, jossa tartuntatapaus löytyy myös eduskunnan sisältä, voidaan pitää tarpeeksi todennäköisenä, jotta varautumistoimiin olisi ryhdyttävä niin ennaltaehkäisevästi kuin suunnitelmienkin osalta karanteenitilanteen varalle. Lainsäädäntö- ja päätöksentekoprosessien turvaaminen on yksi kriittisistä yhteiskunnan toiminnoista.

Koronavirus on tehnyt pahiten tuhojaan Kiinassa. Euroopassa virus on piinannut pahiten Italiaa. Myös esimerkiksi Ranskassa on reagoitu voimakkaasti maasta löytyneisiin tartuntoihin ja esimerkiksi merkittäviä turistikohteita on suljettu.

Suomessa tartuntoja on löytynyt puolentusinaa. Yhden koululaisen saamaan tartunnan vuoksi karanteeniin joutui reilusti toistasataa henkilöä, muun muassa useita koululuokkia. Karanteenikoulu on Helsingin Viikissä.