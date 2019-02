Tieltä suistuneet rekat katkaisivat Nelostien liikenteen useassa kohdassa Pohjois-Pohjanmaalla – Pulkkilassa tie oli poikki reilut kaksi tuntia

Vesisade ja pikkupakkanen jäädyttivät teiden pinnat erittäin liukkaiksi suuressa osassa Pohjois-Pohjanmaata torstaina iltapäivällä. Huono ajokeli on aiheuttanut suuria ongelmia etenkin raskaalle liikenteelle.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että Nelostie on ollut torstaina poikki useasta kohdasta. Päivystävä palomestari Esa Ihalainen sanoo, että raskaita ajoneuvoja on suistunut tieltä ja osa on päätynyt poikittain ajoradalle.

Pisimmän aikaa tie oli poikki Pulkkilan eteläpuolella Siikalatvalla. Tie saatiin avattua liikenteelle noin kello 19. Ongelmat olivat alkaneet reilut kaksi tuntia aikaisemmin. Paikalla oli jumissa useita raskaita ajoneuvoja. Henkilöautoliikenteelle saatiin tilanteen jatkuessa kiertotie Pulkkilan keskustan kautta.



Aiemmin päivällä Nelostie oli suljettu liikenteeltä myös Temmeksellä sekä Kärsämäen ja Pyhäjärven välillä.

– Täällä satoi vettä runsaasti kello 14:n aikaan ja samalla lämpötila oli vielä pakkasen puolella. Tiet jäätyivät täysin, Ihalainen sanoo.

Myös pienemmillä teillä raskaalla liikenteellä on ollut ongelmia pysyä tiellä.

Jokilaaksojen alueella poliisille tuli torstaina kello 14–16.40 yhteensä kolmetoista liikenteeseen liittyvää tehtävää. Jumissa olevien raskaiden ajoneuvojen lisäksi alueella sattui muun muassa henkilöautojen ulosajoa ja peltikolareita. Kukaan ei ole loukkaantunut vakavasti.

Ylivieskassa henkilöauto töytäisi rollaattorin kanssa liikkunutta miestä Valtakadulla kello 16:n aikaan. Jalankulkija ei loukkaantunut tapahtuneessa pahoin.



Jäiset tiet vaikeuttivat liikennettä merkittävästi myös Oulussa torstaina iltapäivällä.

Katso lukijoiden kuvia torstain liukkaudesta ja jäätyneistä ikkunoista.

Juttua päivitetty 19.06, kun Nelostie saatiin auki liikenteelle myös Pulkkilassa.