THL: Suomessa todettu neljä uutta koronavirustartuntaa Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa – tapauksia nyt yhteensä 23

Suomessa on todettu yhteensä neljä uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Uusista tapauksista kaksi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Kyseisessä sairaanhoitopiirissä on suurin osa tähän saakka todetuista koronavirustartunnoista, yhteensä 14 tapausta.

HUS kertoo, että tartunnat todettiin eilen lauantaina eläkeikäisellä naisella ja työikäisellä miehellä. Naisen tartunta on peräisin Pohjois-Italiasta ja hän on eristyksissä kotona. Mies taas on ollut kontaktissa tartunnan saaneen kanssa ja hän on sairaalahoidossa.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on todettu kyseisen sairaanhoitopiirin ensimmäinen koronavirustartunta. Tapaus liittyy matkailuun Pohjois-Italiassa.

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on yksi tapaus, joka liittyy aiemmin Suomessa todettuun koronavirustartuntaan.

Suomessa on nyt todettu yhteensä 23 koronavirustartuntaa tähän mennessä. Tartuntoja on todettu edellämainittujen sairaanhoitopiirien lisäksi Pohjois-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Etelä-Karjalassa sekä Lapin sairaanhoitopiirissä, jossa kiinalaisella matkailijalla todettu tartunta oli ensimmäinen Suomessa havaittu koronavirustapaus.