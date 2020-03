Suomessa on todettu tiistai-iltapäivään mennessä yhteensä 792 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa, THL kertoo.

THL:n mukaan suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Tällä hetkellä sairaalahoitoa vaativia potilaita on 40, joista 11 on tehohoidossa. Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu tiistai-iltapäivään mennessä yhteensä 510 tautitapausta. Tapauksista 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Suomessa on todettu yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema.

THL:n mukaan Suomessa on tutkittu tähän mennessä lähes 12 000 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä. Näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on kuitenkin edelleen viiveitä. Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.