THL: Suomessa 880 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa – yli 20 potilasta tehohoidossa

Suomessa on todettu keskiviikkoiltapäivään mennessä yhteensä 880 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 82, joista 22 on tehohoidossa. Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu yhteensä 823 tautitapausta. Tapauksista 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Suomessa on todettu kolme koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa, joista kaksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja yksi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella.