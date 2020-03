THL muistuttaa: Sairaana ei kannata mennä käymään mummolla – Koronaviruksen riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat

THL on laatinut koronaviruksen varalta ohjeita muun muassa palvelukodeissa ja hoitolaitoksissa työskenteleville. Myös ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien läheisillä on suuri merkitys virustaudin leviämisen ehkäisemisessä.

Suomessa on löytynyt maanantain aikana kymmenen uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on koko maassa nyt yhteensä 33 kappaletta. Uusia tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muistuttaa, että uuden koronaviruksen riskit vanhuksille ja riskiryhmiin kuuluville ovat muita suuremmat. Virus aiheuttaa useammin vakavia oireita ikääntyneille ja niille, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes, sydänsairaus tai keuhkosairaus.

Uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautia on havaittu lapsilla ja nuorilla vähän. Lisäksi oireet ovat olleet lieviä. Vakavia tautitapauksia ja kuolemantapauksia on maailmalla ollut erityisesti yli 70-vuotiailla, joilla on jo jokin perussairaus, kuten diabetes tai sydän- ja verisuonitauti. Korkein riski on yli 80-vuotiailla.

THL on laatinut koronaviruksen varalta ohjeita muun muassa palvelukodeissa ja hoitolaitoksissa työskenteleville. Myös ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien läheisillä on suuri merkitys virustaudin leviämisen ehkäisemisessä.

– Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojelu virusinfektioilta on yleisesti ottaen hyvä periaate. Erityisen tärkeää se on koronavirusepidemian uhatessa, kommentoi THL:n tiedotteessa johtaja Mika Salminen.

Sairaaloissa, hoitolaitoksissa, palvelukodeissa tai iäkkäiden kotona ei kannata vierailla sairaana tai edes lievien flunssaoireiden iskiessä. Vierailuja on erityisen tärkeää välttää jos henkilöllä on hengitystieinfektion oireita ja hän on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta. Edes lievästi sairastunutta lasta ei myöskään pidä viedä kyläilemään isovanhempien.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Osa potilaista on kuitenkin tarvinnut myös sairaalahoitoa. Suomessa on tutkittu 9. maaliskuuta mennessä noin 650 näytteenottokriteerit täyttävän potilaan näytteet.

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 2–12 päivää, mutta keskimäärin noin 4–5 päivää. Leviämisen tehokkuutta tai tartuttavuusaikaa ei vielä tunneta tarkasti. Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.