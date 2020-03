Tarvitaanko tehopuhdistusta koronaa vastaan? "Jos kotona ei ole todettu tautia, riittää normaali, huolellinen ylläpitosiivous"

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa siivouksen merkitykseen koronaviruksen estämiseksi.

Koronavirus leviää pisarakosketustartuntana. Tautia tartuttava voi huomaamattaan jättää pisaroita erilaisille pinnoille kuten kahvoihin, säätimiin, kytkimiin tai astioihin. Niitä koskettava voi saada viruksen sormiinsa ja edelleen nenän tai suun kautta limakalvoille ja itseensä.

Pitääkö varotoimena julkisilla paikoilla ryhtyä desinfioimaan kosketeltavia pintoja? Tarvitaanko myös kotona pintojen tehopuhdistusta?

Ratkaisu äänin 3-2 ei tarvita tehopuhdistusta.

Lääkäri, Oulun kaupungin terveyspalvelujen palvelupäällikön Jarkko Huuskon mukaan koronaan sairastumiseen tarvitaan läheinen kontakti sairastuneen henkilön kanssa, sillä tämän hetkisen tutkimustiedon mukaan koronavirus tarttuu lähinnä pisaratartuntana hengitysteiden välityksellä.

– Mutta on mahdollista että virus tarttuu kosketuspintojen kautta, mutta koronavirukset eivät kuitenkaan säily pinnoilla päiväkausia, Huusko sanoo

Huusko viittaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n tietoihin. Tällä hetkellä ei suositella yleisten tilojen tehopuhdistamista. Tärkeintä on noudattaa hyvää käsihygieniaa ja välttää kasvojen koskettamista käsillä. Mikäli koronaviruspotilas on kotihoidossa niin tällöin riittää pintojen puhdistaminen normaaleilla puhdistusaineilla.

Puhtausasiantuntija Minna Kyllinen SSTL Puhtausala ry:stä sanoo, että niin kauan kuin virusepäilyä ei ole todettu ei tarvita desinfioivaa puhdistusta.

– Tehostettu siivous on kuitenkin järkevää aloittaa jo ennen virusepäilyä. Tehostettu siivous eli kosketuskohtien normaalia tiheämpi puhdistustaajuus aseptista työtapahygieniaa noudattaen, puhtailla mikrokuituisilla siivoustekstiileillä riittää siihen saakka, kunnes mahdollinen virusepäily on todettu. Virusepäilyn toteamisen jälkeen desinfioiva puhdistaminen on tarpeellista, mutta otioloissa ei tarvita desinfioivaa puhdistamista, Minna Kyllinen neuvoo.

Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija Sirpa Laitisen mielestä siivouksen tehostaminen on tarpeen aina, kun väestössä liikkuu tartuntatauteja aiheuttavia viruksia ja etenkin, kun kyse on yleisvaarallisesta tartuntataudista. Hänen mukaansa tehostettuun puhdistukseen COVID-19-tartuntojen torjumiseksi riittävät pääasiassa yleispuhdistusaineet.

– Saniteettitiloissa ja tartuntatautiin sairastuneen oleskelutiloissa puhdistusta voi tehostaa desinfektioaineilla. Kaikkien puhdistusaineiden käytössä on noudatettava käyttö- ja turvaohjeita, jotka ovat luettavissa ainepakkauksesta. Suojakäsineiden käyttäminen on suositeltavaa puhdistustyöhön, Laitinen toteaa.

Oulun Palvelualan Opiston puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opettajan Merja Airaksisen mielestä tehopuhdistusta tai desinfioivia aineita ei tarvita kotitalouksissa, jos siivous tehdään säännöllisesti ja oikein. Hän muistuttaa, että korona leviää pisara- ja kosketustartuntana, jolloin oikealla yskimis- ja aivastustekniikalla voi estää koronan leviämisen.

– Puhdista huolellisesti kaikki kosketuspinnat kuten ovenkahvat, valokatkaisijat, käsinojat ja pöytäpinnat yleispuhdistusaineella. Huolehdi oikeaoppisesta käsihygieniasta. Pese kädet säännöllisesti saippualla ja vedellä esimerkiksi ennen ruokailua, kotiin tai päiväkotiin saapuessa. Jos käsien peseminen ei ole mahdollista, voit käyttää alkoholipitoista käsihuuhdetta, Merja Airaksinen neuvoo.

Neuvonnan johtaja Teija Jerkku Marttaliitto ry:stä korostaa myös käsien pesua riittävän usein vedellä ja saippualla muun muassa kotiin tullessa, ruokaa tehdessä, ruokailun yhteydessä, vessassa käydessä ja yskimisen jälkeen. Lisäksi pitäisi yskiä hihaan tai kertakäyttönenäliinaan.

– Jos kotona ei ole todettu tautia, riittää normaali, huolellinen ylläpitosiivous. Imuroidaan, pyyhitään pinnat, pestään vessat ja lopuksi siivousvälineet. Jos kotona on sairastunut, kannattaa olla huolellisempi ja pyyhkiä pintoja usein ja varmuuden vuoksi myös desinfioimisaineella. Ja vaihdetaan käsipyyhkeet päivittäin ja pestään ne 60 asteessa.

