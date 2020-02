Epidemian huippua ei välttämättä ole vielä saavutettu, lääkettä tai rokotetta ei vielä ole.

Talvilomalle kohta suuntaavien suomalaismatkailijoiden todennäköisyys saada koronavirustartunta on erittäin pieni, ellei matka satu suuntautumaan Kiinaan.

– Tietoja ihmisestä toiseen tapahtuneista laajamittaisista tartunnoista on vain Kiinasta. Muissa maissa on ollut lyhyitä tartuntaketjuja ja yksittäisiä tapauksia. Esimerkiksi suomalaisten suosimassa Thaimaassa riski on erittäin pieni, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Itse virusta enemmän matkaa voivat hankaloittaa erilaiset matkustusrajoitukset, joita useat maat ovat Wuhanin koronaviruksen vuoksi ottaneet käyttöön, vastoin YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksia.

– Tämän vuoksi kannattaa seurata tarkoin ulkoministeriön tiedotusta, sillä he päivittävät tietoja ahkerasti, Puumalainen jatkaa.

Kansainvälinen terveysuhka ei ole liioittelua

Kiinan ulkopuolella koronavirukseen on toistaiseksi menehtynyt vain yksi ihminen. Tämä tapahtui Filippiineillä. Tästä huolimatta WHO:n on kuitenkin julistanut uuden koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi.

– Ei se liioittelua ole. Ei WHO tällaista tietenkään kevein perustein tee. Tässä on riski merkittävään tautitaakkaan, ja sitä tässä ollaan torjumassa, Puumalainen muistuttaa.

Koronavirusepidemian huippua ei välttämättä ole vielä saavutettu.

– Sitä on toistaiseksi mahdoton ennustaa. Kiinassa viruksen leviämiselle on korkea todennäköisyys. Todennäköisyyttä sille, tuleeko uudesta koronaviruksesta maailmanlaajuinen epidemia, on vielä vaikea arvioida, täydentää THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane.

Suomessa eristetty kiinalaisnainen voi hyvin

Suomessa on todettu yksi koronavirustapaus. Edelleen eristyksessä oleva kiinalaisnainen voi THL:n mukaan hyvin ja on lähes oireeton. Naisen kunto on koko eristyksen ajan ollut niin hyvä, ettei hän ole tarvinnut edes lääkitystä.

Koronavirukselle mahdollisesti altistuneita Suomessa on ollut 21.

– Kaikkia heistä ei ole tavoitettu. He ovat mahdollisesti jo siirtyneet ulkomaille, eli tässä kohden salapoliisityö ei ole tuottanut tulosta. Jos heihin myöhemmin vielä yhteys saadaan, niin olemme normaaliin tapaan sitten yhteydessä ulkomaiden viranomaisiin, Sane selvittää.

Tauti leviää ihmiskontakteissa

Uuden koronaviruksen luonteesta saa kuvan, kun sitä verrataan muihin koronaviruksiin. Mers-virukseen kuoli yli 30 prosenttia sairastuneista, sars-viruksen kuolleisuus oli kymmenen prosentin luokkaa ja uudella koronaviruksella arvio on tällä hetkellä noin kaksi prosenttia sairastuneista.

– Tauti leviää ihmiskontakteissa, ei ilmateitse. Itämisaika on viitisen päivää. Tämänhetkisten tietojen mukaan oireettomat henkilöt eivät levitä tautia eteenpäin, Sane selvittää.

Virukseen sairastuneiden lääkitsemiseen on tällä hetkellä käytetty laajaa kirjoa lääkkeitä, mutta läpimurtoa ei vielä ole tapahtunut.

– Varmuudella toimivaa lääkehoitoa ei tällä hetkellä ole, vaikka työtä koko ajan tehdäänkin. Rokotetta kehitetään koko ajan, mutta sen valmistuminen ja jakelu tuskin tulee tapahtumaan ennen kesän loppua, arvelee Puumalainen.