”Suuri asiakaskunta täytyy olla” – Tullin haaviin jää jopa satojen tuhansien eurojen dopinglasteja, Oulun poliisi tutkii vuosittain kymmenkunta tapausta

Juu no se mitä me tarvitsemme on uudet säännöt. Tuollainen ei kyllä enää käy päinsä, että meitä suomalaisia aikuisia ihmisiä oikein kyttäämällä kytätään. Me aikuiset ja itsenäiset ihmiset saamme tilata netistä mitä tahansa ja laittaa suuhumme mitä ikinä haluamme. Samalla se tarkoittaa sitä, että me otamme itse vastuun elämästämme ja niinhän sen pitää olla. Ei tarvitse Tullin tässä alkaa esittämään mitään isoveljeä.

Se että joku sitten tämmöisten dopinkien kanssa menee johonkin kilpailuun, niin se ei ole mikään kansallinen hätätila, vaan kilpailun järjestäjän ja kilpailuun osallistuvien välinen asia. Ei tarvitse hallinnon osallistua kansan urheilutapahtumiin ja sen nojalla kytätä sitä mitä me teemme omassa elämässämme.

Ongelma tässä on Tulli sekä hallinnon säännöt joita Tulli orjallisesti noudattaa ja samalla kääntää selkänsä kansalle. Minä annan ääneni Tullin lakkauttamiselle kokonaan. Kaikki Tullin määrärahat tulee siirtää Rajavartiolaitokselle joka pitää meidät turvassa toisin kuin Tulli joka on erikoistunut sättimään omaa kansaa.