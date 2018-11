Kommentti: Dopingilla retostellaan nykyään YouTubessa – sillä saa helpon huomion ja antaa samalla huonon esimerkin

Topinkin mallit tulevat ihan kotimaisesta kilpa- / huippu-urheilusta. Siellä kun käytetään kaikki mahdollisia dopingaineita ja huumeita, ja ohjatusti. Tulokset ja urheilijoiden kroppa että psyyke sen ilmoittaa heti kun käyttö on kestänyt yli 3-4 kuukautta. Eipä ihme, että tavalliset kuntoilijat sekä kestävyys- että voimailulajeissa haluavat kokeilla näitä ihmeaineita. Sinänsä hallittu ja ohjattu käyttö ei ole vaarallista terveydelle, koska huippu-urheilussa dopingaineiden käytössä on kyse sairaaloissa yleisesti käytössä olevista lääkkeistä. Vaaralliseksi homman tekee aineiden suuri annostus ja jatkuva käyttö, pahimmillaan käyttö voi jatkua vuosikausia. Eilen oli juttu a TV:ssä jalkapalloilija Jeremenko jr:stä, joka on kärsinyt kokaiinin käytöstä annetun kilpailukiellon ja olisi maajoukkueen valmentajan mukaan tervetullut takaisin Suomen jalkapallomaajoukkueeseen. Niinpä niin.