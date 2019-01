SuPerin ja Tehyn mukaan hoivakodin sulkeminen kertoo laajemmasta ongelmasta: Runsasta kikkailua, säästöjä ja ulkoistuksia – Esperi Care myöntää epäkohdat

Näinhän se on. On vain niin törkeetä pelata tuollatavoin kuten jutussa annettiin ymmärtää. No näitä juttujahan on tulossa lisää jos SOTE toteutuu esitetyllä tavalla ;) Silloin pelataan jo yleisemmällä tasolla. Vanhustenhuolto, sairaanhoito, yms jossa yksitynen sektori on saamassa lisää valtuuksia. Toki yksitysissäkin on ihan hyviä pienyrityksiä mutta kun isot ostavat ne jaloista pois.