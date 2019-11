Susivihapuhe kärjistyy: kohteina Luke, Riistakeskus, ministeriö ja nyt myös Metsästäjäliitto – "Aiotteko lähteä täältä elävänä?"

Aselupien peruuttaminen on nykyään helppoa, jo pelkkä sanallinen uhkaus somessa tai kasvotusten riittää perusteeksi. Mutta aselupien peruuttaminen mielensä pahoittaneilta metsästäjiltä ei poista peto-ongelmaa. Susia on vaan liian paljon koska niille on tarjolla paljon saaliseläimiä sekä maaseudulla että kaupunkien liepeillä eikä susia ja niiden saaliseläimiä saa metsästää sen vertaa että saavutettaisiin normaali tasapaino, esim. 1980 -luvun taso. Tasapaino on helppo saavuttaa kun ammutaan ensi vuonna metsästyskaudella hirvi- ja peurakantaa noin 30-40 % enemmän kuin tänä vuonna ja syksyllä susia ja karhuja hieman enemmän kuin esim. viime ja tänä vuonna. Melko varmasti petokanta saadaan kuriin 2-3 vuodessa ja tahtoa vaan löytyy. Sudet ovat jo oikea turvallisuusriski ihmisille ja kotieläimille, koska sudet tappavat eri puolilla maata paljon hyviä metsästyskoiria sekä lemmikkejä pihoilta ja lampaita jopa sähköllä varustetuista aidatuista laidunalueilta. Näiden ohella on varmoja jälkiä että myös lypsylehmiä ja vasikoita on raadeltu kesälaitumilla. Aivan Oulun lähialueilla susihavaintoja tehdään säännöllisesti ihan taajama-asutuksen sisällä, teillä ja pelloilla, minkä ohella susia että karhuja jää aika ajoin pääteilläkin autojen alle. Eilen oli uutinen lehdessä että lammaslaitumia aidataan ja sähköistetään jo Turun lähialueilla eli kyllä peto-ongelma on todellinen maanvaiva ja se pitää saada nopeasti hallintaan ettei pääse tapahtumaan turhia onnettomuuksia.