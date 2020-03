Suomessa varmistettuja koronatartuntoja nyt 359, maailmanlaajuinen määrä ylitti 200 000 – THL: Tapaamisten välttäminen hillitsee epidemian raivokkainta huippua

Kaikki mahdolliset paikat kiinni minun mielestä, jotka ei ole pakollisia pizzeriat, hampurilaispaikat ym. ne on nuorten suosimia moni heistä joutuu tehohoitoon ihan tavallisen flunssankin vuoksi, monet nuorista on niin keveitä että kun kovempi tuuli käy he on kumossa.huoli on muistakin kuin ikääntyneistä.