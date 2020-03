Suomessa on todettu yhteensä 958 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa – 24 potilasta on tehohoidossa

Suomessa on todettu torstai-iltapäivään mennessä yhteensä 958 laboratoriovarmistettua koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Suurin osa Suomessa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu yhteensä 894 tapausta. Tapauksista 54 prosenttia on miehiä ja 46 prosenttia naisia.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 96, joista 24 on tehohoidossa. Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 43 tartuntaa

Pohjois-Pohjanmaan alueella on todettu 43 koronavirustartuntaa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Viimeisen vuorokauden aikana positiivisia näytteitä otettiin kolme kappaletta. Tartuntalähteitä ja henkilöiden kontakteja selvitetään parhaillaan.

Neljä potilasta saa hoitoa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Potilaista yksi on tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirin alueella on analysoitu yhteensä noin 1 700 näytettä. Viimeisen vuorokauden aikana näytteitä analysoitiin noin 300 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri painottaa, että OYS ei ole merkittävästi kuormittunut koronaviruksen takia. Osaavaa henkilökuntaa, lääkkeitä ja hoitotarvikkeita on toistaiseksi riittävästi. Sairaala valmistautuu varsinaiseen epidemiaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Suomessa on todettu viisi koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa.