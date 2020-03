Suomessa on THL:n mukaan nyt 700 todettua koronavirustartuntaa – sairaalassa on tällä hetkellä 50 ihmistä ja tehohoidossa 13

Maailmanlaajuisesti maanantaipäivän aikana uusia, varmistettuja koronatartuntoja on ilmennyt noin 12 000. Kuolemantapauksia on tullut maailmanlaajuisesti lisää aamusta alkuiltaan mennessä yli 600.

Suomessa on todettu maanantaihin 23.3. mennessä yhteensä 700 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoi THL maanantaina iltapäivällä.

Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Luku ei vastaa todellista tilannetta, sillä läheskään kaikkia tartuntoja ei ole todennettu.

Suurin osa Suomessa todetuista COVID-19-tapauksista on ollut lieviä. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on tällä hetkellä 50, joista 13 on tehohoidossa.

Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu maanantaihin mennessä yhteensä 490 tautitapausta. Rekisteriin ilmoitetuista tapauksista 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

Suomessa on todettu yksi koronavirustartunnan aiheuttama kuolema. Sairaalahoidosta on jo toipunut ja kotiutunut useita henkilöitä.

THL:n mukaan Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.

Oireettomia henkilöitä ei testata

Suomessa on tutkittu nyt yli 10 500 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä. Näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on edelleen viiveitä.

THL tähdentää, että uusimmat, tartuntamääriä kuvaavat luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin lukuihin nähden, sillä näytteenottokriteereitä on muutettu. Sairaanhoitopiirit testaavat koronavirusta omista lähtökohdistaan, noudattaen THL:n ohjeita.

Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta. COVID-19-testaus kohdennetaan tällä hetkellä niihin potilaisiin ja ihmisryhmiin, joiden tilanteen seurannan tai työnteon kannalta tieto on tärkeää.

Lieväoireisilta ja matkoilta palaavilta näytteitä otetaan edelleen lääkärin harkinnan mukaan. Lieväoireisen taudin voi sairastaa kotona. Oireettomia henkilöitä ei testata.

Kainuussa ei vielä yhtään todennettua tartuntaa

Suomessa on yhä yksi sairaanhoitopiiri, jonka alueella ei ole varmistettu yhtään tartuntaa. Se on Kainuu.

Kainuun sote kertoo verkkosivuillaan, että tes­te­jä teh­dään päi­vit­täin ja nii­tä on tä­hän men­nes­sä teh­ty noin 100 kappaletta.

Kainuun soten mukaan to­det­tu­ja tar­tun­to­ja ei ollut Kai­nuus­sa yh­tään kap­pa­let­ta maanantaina puolenpäivän aikaan. Kaik­kien tes­tien tu­lok­sia ei ole vie­lä saa­tu.

Maailmassa on nyt yli 350 000 varmistettua tartuntaa

Maailmassa on maanantai-iltapäivän tiedon mukaan 351 731 varmennettua koronatartuntaa. Aamulla luku oli 339 041. Päivän aikana uusia varmistettuja tartuntoja on ilmennyt siis noin 12 000.

Luvut käyvät ilmi koronatilannetta globaalisti seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston ajantasaisesta tilastosta.

Johns Hopkinsin yliopiston tilaston mukaan kuolleiden kokonaismäärä oli alkuillasta maanantaina 15 328. Aamulla luku oli 14 705. Kuolleita on tullut maailmanlaajuisesti päivän aikana lisää yli 600.

Juttua päivitetty klo 8.43 ja klo 16.20., jolloin on lisätty uusimmat tiedot THL:stä ja Johns Hopkinsin yliopistosta.