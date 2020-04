Suomessa nyt yhteensä 2487 koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaalla määrä kasvoi kolmella – Oulussa nyt 72 tapausta

Suomessa on nyt THL:n mukaan vahvistettu yhteensä 2487 koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi tiistaista 179 tartunnalla. Suurin osa tartunnoista on yhä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa tapauksia on 1568.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tapauksia on vahvistettu nyt yhteensä 88 kappaletta, mikä on kolme enemmän kuin eilen tiistaina.

Pohjois-Pohjanmaalla Oulu on ainoa kunta, jossa tartuntoja on yli viisi kappaletta. THL listaa koronavirustapaukset kunnittain, jos niitä on yli viisi kappaletta.

THL:n mukaan Oulussa on yhteensä 72 koronavirustartuntaa. Eilen Oulussa oli yhteensä 70 koronavirustartuntaa, eli määrä kasvoi vuorokaudessa kahdella.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntoja on yhteensä 29 kappaletta, joista 15 on Kemissä ja 11 Torniossa.

Lapin sairaanhoitopiirissä koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 35 kappaletta. Näistä 16 on Rovaniemellä, 11 Kittilässä ja kuusi Kolarissa.

Kainuun sairaanhoitopiiri oli viimeisimpiä sairaanhoitopiirejä, joissa ei ollut yhtään koronatartuntaa. Nyt sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 26 tartuntaa, joista 14 Kajaanissa ja 12 Sotkamossa.