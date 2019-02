Suomen väestön kasvu keskittyy ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle – Helsingin seudun lisäksi vain Turun ja Tampereen seutu kasvavat 20 vuoden päästä

Maaseudulla on pienillä paikkakunnilla on hyvä miettiä mitä on tehty väärin aikojen saatossa. Eräs huomionarvoinen seikka on se, että mitä kurjemmassa jamassa kunta on sitä suurempi kannatus siellä on ollut Kepulla, keskustalaisella politiikalla ja maailmankatsomuksella on aika tuhoisat seuraukset. Minäkin aikoinaan lähdin kotikunnasta kun kokkarin pojalle ei kepumafian hallitsemassa kunnassa ollut sijaa.

Menestyvillä paikkakunnilla on pääsääntöisesti politiikkaa pyörittäneet Kokoomus ja SDP.