Uusi ennuste: Oulun seudun väestönkasvu taittuu ja muuttotappio iskee, Oulussa on parikymmenen vuoden päästä lähes 218 000 asukasta

Tuloksen arvaa, kun taustalla häärii Hypo. Kyseessä on pankki, jolla on yksi ainoa konttori ja se on Helsingissä. Pankin pääanalyytikkoa lainataan kuitenkin ahkerasti mediassa. Pankki vannoo "kaupungistumisen" nimiin, mikä käytännössä tarkoittaa keskittämistä pankin kotiseudulle Helsinkiin. Tuollainen keskittäminen johtaa kuitenkin hintojen nousuun, inflaatioon ja kilpailukyvyn menettämiseen. Tästähän koko Suomi on kärsinyt erityisesti edellisen hallituksen keskittämisinnon takia.

Oulun kasvu voi hyvinkin tyssätä, koska Lappi ja Pohjois-Suomen maaseutu alkavat olla tyhjiä asukkaista. Yksi Pohjoisen kannalta elintärkeä hanke eli Jäämeren rata torpattiin virheellisten kustannuslaskelmien takia. Toivottavasti edes päärata Helsingistä Ouluun saadaan kahdelle raiteelle ja junamatka-aika Oulusta Helsinkiin neljään tuntiin. Toivottavasti kiskot eivät kuitenkaan vie vain etelän suuntaan...