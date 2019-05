Tuira ihan kaupungin kyljessä on todella erilaisten ja sosioekonomisuudessa monenlaisten ihmisten asuinympäristö. Sieltä löytyy erittäin varakkaiden ja varattomien asuttamia taloja. Palvelut ovat pienimuotoisia, kaikkien saatavilla olevia. Uimahalli/kuntosali vetää ikääntyneitä ja lapsiperheitä nauttimaan palveluistaan. Ainolanpuisto ja tuiran uimala on ympärivuotisesti asukkaiden ja muidenkin kävijöiden käytössä. Joen läheisyys tekee siitä aivan omalaisensa asuinympäristön. Asuntojen hinnat ovat kuitenkin ydinkeskustaan verrattuna huokeammat, ainakin vanhemmassa asuntokannassa. Tuiran puiston kohentaminen on tarpeellista ja vanhojen rakennusten suojeleminen, esim. Kaupunginsairaala ja neuvola. Säilytetään ja arvostetaan historiaamme, Tuirassa.