Suomalaista kalaa on lähdössä kiinalaisten suihin neljän vuoden lupaprosessin jälkeen – neuvottelujen alla lisää vientilupia

Ei kuulosta yhtään hyvältä. Suomen maataloutta on ajettu alas järjestelmällisesti ja nyt viedään elintarvikkeita Kiinaan. Olisi mukava tietää minlälaisia sopimuksia tehdään. Kun Suomessa menee ruoka kortille, niin Kiinaan varmaan pitää kuitenkin viedä, etteivät hyökkää kimppuun. Suomen päättäjät menettäneet järkensä. Sen näkee kaikesta ympärillä tapahtuvasta ja se on seurausta Jumalan sanan noudattamisesta luopumisesta. Ihminen tuhoaa toimillaan omat elinmahdollisuutensa. Ilmaston muutoksenkin korjaavat toimenpiteet ovat ainakin 100 vuotta myöhässä. SETA määrittelee nykyisin ihmisyys-asioita ja tietämättään aiheuttamassa ihmiskunnan pahoinvoinnin kautta ihmisen järjen loppumisen. Sen seurauksena tulee kaaos, jota ei voi hallita. Se mikä SETA:n toiminnassa on kummallista, että sitä rahoittaa opetusministeriö. Veronmaksajien rahoja käytetään rikolliseen toimintaan.