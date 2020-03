Suomalaiset yritykset alkavat kuljettaa koronavirusnäytteitä Etelä-Koreaan testattavaksi – testitulos tulee muutamassa vuorokaudessa

Mehiläinen alkaa yhteistyöyritystensä kanssa kuljettaa koronavirusnäytteitä testattavaksi Etelä-Koreaan, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Näytteet kuljetetaan Finnairin tilauslennoilla. Paluulentoja hyödynnetään suojavarusteiden sekä näytteenottoon tarvittavien materiaalien tuomisessa Suomeen.

Näytteiden testaaminen Etelä-Koreassa lisää merkittävästi Suomen covid-19-testauskapasiteettia. Tavoitteena on analysoida 18 000 näytettä seuraavan kahden viikon aikana.

Tulokset saadaan noin kahden vuorokauden sisällä näytteiden ottamisesta. Testiin pääsee ainoastaan lääketieteellisen arvion perusteella, joka tehdään etävastaanotolla Mehiläisen Digiklinikan kautta.

Etelä-Korea on yksi niistä maista, joissa koronaepidemia on toistaiseksi saatu hallintaan laaja-alaisen testaamisen, tartunnan saaneiden eristämisen ja tartuntaketjujen onnistuneen jäljittämisen ansiosta. Maasta löytyy runsaasti testauskapasiteettia.

WHO:n mukaan testauskapasiteetin lisääminen on keskeistä koronaviruksen aiheuttaman kriisin ratkaisemisessa.

On tärkeää, että kaikki vaikeasti sairastuneet saadaan testattua, Mehiläisen tiedotteessa todetaan. Sairastuneiden hoidon kannalta on välttämätöntä, että myös lääkärit ja hoitajat saadaan testattua ja terveinä töihin. Myös muiden kriittisillä aloilla työskentelevien testaaminen on tärkeää.

Yrityskoalition mahdollistama testauskapasiteetin lisäys helpottaa myös julkisen terveydenhuollon tilannetta, kun Suomen kokonaiskapasiteetti kasvaa.

– Koronaepidemian terveydellisten ja taloudellisten haittojen torjumiseksi tarvitaan niin julkista valtaa kuin yritysten ja yksityisten henkilöidenkin vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta, toteaa Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.



Yksityisrahoitteisessa operaatiossa on mukana joukko Suomen suurimpia työnantajayrityksiä kuten Ensto, Fazer, Kesko, KONE, Metso, Metsä Group, Neste, OP, UPM ja Wärtsilä.

Yrityskoalition kokoamisessa ovat olleet mukana Keskuskauppakamari ja Teknologiateollisuus.