Suomalainen pitää naapurin varautumista liiallisena hamstrauksena, mutta uskoo toimivansa itse järkevästi – "Vessapaperikuvat ovat hauskanpitoa ja itseironiaa"

Ihan totta. Lisäksi koululaiset ovat kotona, ja tarvitsevat kunnon ruokaa. On vain järkevää ostaa kerralla niin paljon, ettei joka päivä tarvitse kaupassa käydä jotta epidemia ei leviä, sehän tässä on pointti. Lisäksi, jos meillä on yhtä aikaa sairaana kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin myös logistiikka voi kärsiä. Ihmiset senkin työn tekevät. Parempi, että kaikilla on silloin kotona jotain hätävaraa.

Jokaisen pitäisi minun mielestäni nyt huolehtia itselleen seuraavien viikkojen välttämättömät lääkkeet, riittävästi ruokaa ja pihatie siihen kuntoon, että sinne ambulanssi tarvittaessa pääsee, jos sille on tarvis. Lisäksi vanhuksille sen verran opastusta kännykän käyttöön, että osaavat myös kipeänä ja hätääntyneenä sitä käyttää - sehän ei ole mikään itsestäänselvyys tänä päivänä.