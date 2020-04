Suojavälineiden riittävyyteen ja hankintaan liittyy riitoja ja kummallisuuksia – tämä kaikki sotkusta tiedetään tällä hetkellä

Jotakin outoa on tässä suojatarvikekaupassa, jota kannattaa tutkia hieman tarkemmin. Kuinka on mahhdollista, että valtion varmuusvaraston johtaja tekee kaupat tällaisten välikäsien kautta. Joku saattaisi jopa sanoa, että tällaisessa kaupassa saattavat hyötyä kaikki osapuolet. Joka tapauksessa vastaisuuden varalle kauppa ja sen toteutus on selvitettävä perinpohjin. Ostettavan materiaalin maksajanahan olemme me veronmaksajat.