STT: Airiston Helmi on ollut Puolustusvoimissa huolen aiheena – HS:n sotilaslähteen mukaan yritys on myös ollut vuosia Supon tarkkailussa

Osakeyhtiö Airiston Helmi on ollut STT:n tietojen mukaan Puolustusvoimien huolen aiheena.

Venäläistaustainen kiinteistöalan yritys on hankkinut saaria ja kiinteistöjä läheltä Puolustusvoimien kohteita, Iltalehti on kertonut aiemmin.

Keskusrikospoliisi (KRP) on tehnyt tänään mittavan poliisioperaation Turun saaristossa ja kertonut sen liittyvän talousrikostutkintaan. KRP ei ole vahvistanut, mistä yrityksestä on kyse. Poliisioperaatio oli kuitenkin käynnissä juuri Airiston Helmi Oy:n kiinteistöllä Paraisilla.

Poliisioperaatiossa tänään tehtiin kiinniottoja ja takavarikkoja yhtiön noin 10 eri kohteessa Turun saaristossa. Myös Puolustusvoimat kertoi antaneensa virka-apua.

Helsingin Sanomat kertoi kuitenkin lauantai-iltana nimettömään sotilaslähteeseen viitaten, ettei kyse olisi vain virka-avusta, vaan Puolustusvoimat ja Supo ovat tarkkailleet Airiston Helmeä jo vuosia. Lehden haastatteleman Puolustusvoimien upseerin mukaan ”ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja Sami Nurmi kiisti Puolustusvoimien seurannan Helsingin Sanomille. STT:lle Nurmi vastasi kysymykseen seurannasta toistamalla Puolustusvoimien antaneen virka-apua.