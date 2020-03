Suomen Punaisen Ristin katastrofiavusta tuttuja telttoja voidaan toimittaa tarvittaessa ympäri Suomea. Lämmitettyjä telttayksiköitä saadaan nopeasti toimitettua 15, kerrotaan SPR:stä. Ensimmäisenä apua pyytäneen Hyvinkään sairaalan pihalle nousi lähes sadan neliön yksikkö, jonka avulla vähennetään tartuntariskiä.

Koronaepidemian pahenemiseen varaudutaan nyt sairaaloissa ympäri Suomen. Potilasruuhkaa odottava Hyvinkään sairaala pyysi apua Suomen Punaiselta Ristiltä, ja tänään torstaina sairaalan päivystyksen eteen saatiin lisätilaa katastrofiavusta tutusta telttayksiköstä.

Nyt pääsääntöisesti jokainen Hyvinkään sairaalan päivystykseen tuleva potilas kulkee teltan kautta, jossa arvioidaan hoidontarve.

– Tarkoitus on suojella potilaita mahdollisuuksien mukaan ristiin tartuttamiselta. Tässä luonnollisesti pyritään vähentämään koronatartuntariskiä jaottelemalla potilaat infektioriskin pohjalta, kertoo erikoislääkäri Antti Kämäräinen.

– Näin saamme suojattua potilaita, aloitettua välittömän hoidon tarvittaessa telttaolosuhteissa sekä sairaalan sisäpuolella ohjattua potilaat tiloihin, joissa tartuntariski on vähäisempi. Arvioimme infektiotilanteen ja sen mukaan suuntaamme potilaat sairaalan sisätiloihin erillisiin hoitoryhmiin tai -alueisiin.

Potilaat jaotellaan, jotta varautuminen olisi helpompaa

Telttojen avulla on myös tarkoitus varmistaa, että Hyvinkään sairaalalla on riittävästi kapasiteettia potilaiden vastaanotossa ja arvioinnissa.

– Meillä tulee vääjäämättä olemaan tilanne, että joudumme miettimään henkilöstön mitoituksia potilaiden hoitoon. Kun infektioriskissä olevat potilaat saadaan kohdennettua, pystymme varautumaan hoitajien ja lääkäreiden suojavarustautumisella niin, että tietyt henkilöt keskittyvät hoitamaan infektioriskissä olevia eikä mennä ristiin, Kämäräinen sanoo.

Hän muistuttaa, että sairaalassa hoidetaan koko ajan myös muita potilaita kuin mahdollisesti koronatartunnan saaneita.

– Heitä suojellaan ja heidät pyritään pitämään erillään mahdollisesta tartuntariskistä. Teltan kohdalla jo jaottelemme oirekuvan mukaan eri telttoihin, missä tehdään tarkennettu arvio ja ohjataan eri ovista sisään, Korhonen kertoo.

– Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista maailmanlaajuisesti. Jaottelu ulkona säästää meidän hoitotilojamme sisällä varsinaiseen hoitamiseen.

SPR:llä valmius toimittaa 15 yksikköä

Epidemian pahentuessa samanlaista apua voidaan tarvita muuallakin. SPR:llä on "välitön valmius" lähettää useita samankaltaisia yksiköitä minne tahansa Suomessa.

SPR:n kotimaan valmiuden ja varautumisen koordinaattori Marko Korhonen kertoo, että muilta sairaaloilta tai sairaanhoitopiireiltä ei ole tullut vielä kyselyitä. Hyvinkää otti SPR:ään ensimmäisenä yhteyttä ja pyysi apua.

– Ymmärtääkseni meillä olisi valmius toimittaa 15 yksikköä suhteellisen nopeasti, jos viranomaiset sitä tarvitsevat.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (Hus) kuuluva Hyvinkään sairaala kokeilee ensimmäisenä potilaiden vastaanottoa päivystykseen ulkoteltoissa.

SPR toimitti torstaina konkreettista valmiusapua koronaepidemiaan valmistautuvaan Hyvinkään sairaalaan. Teltoista rakennetussa yksikössä voidaan ottaa päivystyspotilaat vastaan ja jaotella heidät tartuntariskin ja hoidontarpeen mukaan. Telttoja olivat pystyttämässä SPR:n vapaaehtoiset. KUVA: Mauri Ratilainen

Vielä potilaiden jaottelulle sairaaloiden ulkopuolella ei ole ollut tarvetta esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, kertoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä. Hän ei kuitenkaan sulje pois tätä mahdollisuutta.

– Husin johtajaylilääkäriltä saamani tiedon mukaan Hyvinkää on ensimmäinen, jossa tätä kokeillaan. Se voi tulla ajankohtaiseksi, mutta toistaiseksi meillä ohjataan valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan potilaat omalle linjalleen sen perusteella, jos on hengitystieinfektio-oireita. Yksi tapa jaotella potilaat koronariskin mukaan on teltoissa sairaalan ulkopuolella, mutta samalla tavalla sen voi tehdä sisätiloissa, Pietilä toteaa.

– Meidän koronamäärämme ovat olleet toistaiseksi aika pieniä, mutta todennäköisesti kasvussa aika pikaisesti. Silloin kun nähdään, että näitä tulee hyvin paljon ja toistaiseksi hyvin rauhallinen päivystyksen käyttö tulee lisääntymään, totta kai voimme harkita tällaistakin ratkaisua.

Vapaaehtoiset varautuvat kotihoidon tukemiseen

Punaisella Ristillä on valtakunnallisena ja viranomaisia tukevana järjestönä erityinen rooli valmiudessa ja varautumisessa. Järjestö kertoo seuranneensa koronatilanteen kehittymistä sen ensihetkistä lähtien maailmalla ja Suomessa.

Korhosen mukaan SPR on valmis antamaan sellaista apua, jota viranomaiset tarvitsevat. Vapaaehtoiset ovat varautumassa muun muassa kotihoidon tukemiseen, jos ihmisille pitää esimerkiksi kuljettaa kunnan puolesta ruokaa.

– Informaatioviestintä ja tekninen tuki, jota voimme viedä omien kanaviemme kuten logistiikkakeskuksen kautta, on aina käytettävissä. Hoidollisiin kuvioihin vapaaehtoisia ei osallistu tartuntavaaran takia, Korhonen kertoo.

– Jo nyt olemme olleet jonkin verran mukana tukitoimenpiteissä, kuten henkisessä tuessa. Nuorisopuolella olemme olleet mukana Sekasin-chatissa vapaaehtoisilla päivystäjillä. Kun ihmiskontakti joutuu olemaan aika minimissä ja meillä on aika paljon riskiryhmiin kuuluvia vapaaehtoisia, verkon kautta on ollut hyvä tukea. Puhelinauttaminen tulee varmaan lisääntymään lähiaikoina.

Punainen Risti auttaa maailmalla

SPR on myös osallistunut Punaisen Ristin kansainväliseen operaatioon antamalla heille ammattihenkilöstöä tueksi koordinaatio- ja logistiikkatehtäviin.

– Länsimaissa apu on ollut aika paljon henkistä tukea karanteenissa oleville ihmisille esimerkiksi puhelinpalveluiden kautta. Kiinassa ja muissa maissa on jaettu ja hankittu avustustarvikkeita ja suojavälineitä, SPR:n Marko Korhonen sanoo.

– Lähes kaikissa maailman maissa Punaisen Ristin tehtävä on tukea viranomaisia. Viranomaisten pyyntöjen ja tarpeiden mukaan on lähdetty auttamaan.

SPR on käyttänyt Hyvinkäälle pystytettyjen telttojen kaltaisia telttoja maailmalla katastrofialueilla esimerkiksi kenttäsairaalana ja klinikoina. Nyt pystytetyt teltat ovat SPR:n valmiustelttoja, joita käytetään harjoittelussa, jotta ne pysyvät toimintakunnossa.

Erikoislääkäri Antti Kämäräisen (etualalla) mukaan sairaalarakennusten ja piha-alueen yhdistetty rakenne puolsi sitä, että potilaat jaotellaan hoidon tarpeen mukaan jo ulkona teltoissa. Tarkoitus on suojella potilaita mahdollisilta tartuntariskeiltä.

Evakuointikeskuskäyttöön tarkoitetut teltat muokataan sairaalan tarpeiden mukaan.

– Voimme pystyttää viranomaisten tueksi tällaisia telttoja nopealla aikataululla esimerkiksi kerrostalojen suurpaloissa tai merellisissä suuronnettomuuksissa, jos ihmisiä joudutaan evakuoimaan sellaiselle alueelle, missä ei ole rakennuksia. Teltat toimivat väliaikaisena tilana, jossa ihmiset voivat olla tai heidän hoidontarvettaan voidaan arvioida, Korhonen sanoo.

Teltat muokataan tarkoituksen mukaan

SPR:n Tampereella sijaitsevasta logistiikkakeskuksesta toimitettu, Hyvinkään sairaan pihaan pystytetty yksikkö on yhdistetty kahdesta 48 neliön teltasta yhdeksi 96 neliön tilaksi.

SPR:llä on kokemusta myös aikaisemmista epidemioista ja pandemioista. Hyvinkään sairaalalle telttoja oli pystyttämässä esimerkiksi SPR:n katastrofivalmiusyksikön koordinaattori

SPR huolehtii kaksikerroksisten telttojen pystytyksestä, lämmityksestä, valaistuksesta ja kalustuksesta. Sairaalahenkilökunta vastaa varsinaisesta sairaalatyöstä ja operoinnista.

– Meillä on valmius auttaa myös tässä työssä, mutta nyt sellaista pyyntöä ei ole tullut, Korhonen sanoo.

Hyvinkäälle pystytettiin niin sanottu Triage-yksikkö, jossa käytetään Suomen sääoloihin sopivia metallirunkoisia kangastelttoja. Telttoihin kuuluu erillinen sisäteltta sekä lattia.

Useampia telttoja voidaan yhdistää toisiinsa ja niihin voidaan lisätä väliseiniä. Yksikön kalusto on suunniteltu avunsaajien ja asiakkaiden odotus- ja toimenpidetilan tarpeisiin.

Juttua päivitetty 19.3. klo 15.43: Lisätty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän kommentit.