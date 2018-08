Some-kampanja antoi vauhtia: Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi menee eduskuntaan

Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi omalla lailla on kerännyt 50 000 allekirjoitusta. Se tarkoittaa sitä, että aloite etenee eduskuntaan.

Kansalaisaloitteen pani vireille Finlaysonin Jukka Kurttila noin neljä kuukautta sitten. Aloite eteni ensin nihkeästi, vaikka sitä oli mahdollisuus allekirjoittaa Finlaysonin myymälöissä kansalaisaloite.fi-palvelun lisäksi.

Viime viikon aikana aloite keräsi 30 000 nimeä. Loppukirin taustalla on some-kampanja.

– Nostimme asiaa näkyville ja kampanjoimme sosiaalisessa mediassa, World Visionin toiminnanjohtaja Tiina Antturi kertoo.

Lasten oikeuksia ajava kehitysyhteistyöjärjestö World Vision on toiminut kansalaisaloitteen asiantuntijana. World Vision tekee silpomisen vastaista työtä kehittyvissä maissa.

Suomessa tyttöjen sukuelinten silpominen on kielletty rikoslaissa, jossa se luokitellaan pahoinpitelyksi. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa silpomista kieltävää erillislakia ei ole.

Suomessa ketään ei ole koskaan tuomittu tyttöjen silpomisesta.

Antturin mukaan terveydenhuollon henkilöstö on tavannut Suomessa naisia, joiden sukuelimet on silvottu. Esimerkiksi synnytyksissä tällaisia tapauksia on tullut vastaan.

– Jokainen silvottu tyttö on liikaa, eikä nykyinen laki ole riittävä. Yhtäkään ihmistä ei ole tuomittu nykyisen lainsäädännön puitteissa, vaikka asiantuntijoiden mukaan suomalaisten tyttöjen silpomista tapahtuu yhä. Olen iloinen, että olemme voineet antaa asialle näkyvyyttä. Meille on tärkeää tehdä konkreettisia tekoja arvojemme mukaisesti ja on ilo avata latua myös muille yrityksille tehdä hyvää, Finlaysonin Jukka Kurttila sanoo.