612-soihtukulkue saapui Töölöstä Hietaniemen hautausmaalle hieman ennen iltakahdeksaa. Helsingin poliisin mukaan kulkueessa oli noin 1 800 osallistujaa.

Soihtukulkuetta varten oli hyvissä ajoin kokoontunut satoja, eri-ikäisiä osallistujia, joista miehiä oli jonkin verran naisia enemmän. Kyseessä oli yksi päivän pisimmistä kulkueista.

Aluksi pidetyissä puheissa muisteltiin talvisotaa, kunnioitettiin veteraanien uhrauksia ja vannotettiin kansaa pysymään yhtenäisenä.



Soihtukulkueen lähtöpaikalle tuli kymmenkunta vastamielenosoittajaa huutamaan "ei natseja Helsinkiin". On arveltu, että uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä osallistuu soihtukulkueeseen.



Soihtukulkueessa muutama mies huusi puolestaan vastamielenosoittajien olevan "punikkeja".



Kulkue on tosin poliittisesti sitoutumaton ja järjestäjät korostavat sen olevan lähinnä isänmaallinen, kansa yhdistävä tapahtuma.



– Poliittisten merkkien ja tunnusten esillä pitäminen ja käyttäminen tapahtumassa on edelleen kielletty. Kulkueen kärjessä liikkuva yhdistyksen asettama lippuairueen saattama Suomen lippu on ainoa lippu, tapahtuman esittelyssä kerrotaan.



Matkan varrella kuultiin jonkin verran lisää huutelua kulkueessa olevien ja sen vastustajien välillä, osa soihtukulkuetta seuraamaan tulleista näytti jopa keskisormea.

Paikalla oli paljon poliiseja järjestystä turvaamassa.