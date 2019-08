Sisäministeri Ohisalo valmis viemään rahapeliautomaatit marketeista: "Voivat vahvistaa velkaantumiskierrettä"

En tiedä, kuka keskustaa on näinä hetkinä johtanut, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kommentoi kesän erimielisyyksiä keskustan kanssa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on valmis harkitsemaan Veikkauksen rahapeliautomaattien siirtämistä markettien auloista erillisiin valvottuihin tiloihin. Sen lisäksi pitää hänen mielestään varmistaa, että pakollinen tunnistautuminen tulee peliautomaatteihin kaikkialla.

– Minun kantani ja aika monen vihreän kanta on se, että pelikoneiden sijoittelua pitää tarkastella uudelleen, Ohisalo sanoi vihreiden ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Porvoossa.

Ohisalo kertoi köyhyystutkijana tietävänsä, että moni ylivelkaantunut voi päätyä uhkapelien pariin, mikä vahvistaa velkaantumiskierrettä.

Raha-automaattipeleihin on tulossa pakollinen tunnistautuminen vuoden 2022 alusta. Sen ulkopuolelle ovat tässä vaiheessa kuitenkin jäämässä Veikkauksen omiin pelisaleihin sijoitetut automaatit.

Ohisalo korosti, että Veikkauksen monopoliaseman perusteena on pelihaittojen torjunta. Aihe nousi keskusteluun sen jälkeen, kun Veikkauksen mainonnassa tapahtui kesällä ylilyöntejä, minkä takia yhtiö pani viikko sitten mainontaansa hyllylle.

Keskustassa tilanne on auki

Kesän aikana vihreät ja keskusta ovat julkisuudessa kiistelleet hallituksen ilmasto- ja metsäpolitiikasta.

Ohisalon mukaan hallitusohjelma on saanut hyvää palautetta erilaisissa elämäntilanteissa olevilta ihmisiltä.

– Luin jostain, että keskustan tulevaisuuden suurimpia taistoja on taistelu vihreiden kanssa. Itse näen, että suurin taisto on ilmastonmuutosta ja köyhyyttä sekä kouluttamattomuutta vastaan.

– Sen sijaan, että jäädään pieniin erimielisyyksiin, niin otetaan iso kuva hallitusohjelmasta ja lähdetään toteuttamaan sen hyviä asioita. Meillä on paljon yhdessä saavutettavaa, vihreiden puheenjohtaja vetosi hallituskumppaniinsa.

Ohisalo sanoi toivovansa, että keskusta saa pian oman tilanteensa kuntoon, sen jälkeen kun se valitsee uuden puheenjohtajan syyskuun alussa.

– Tilanne on ollut auki monta kuukautta enkä tiedä, kuka keskustaa on näinä hetkinä johtanut, hän sanoi keskustan irtiotoista.

Uusin ilmastoraportti ei yllättänyt

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan maankäyttösektori on hallitusohjelmassa huomioitu jo ennen kansainvälisen ilmastopaneelin sitä koskevaa tuoretta raporttia.

– Maankäyttösektori tulee osaksi ilmastolakia, jolloin sille sektorille pystytään antamaan konkreettisia tavoitteita. Keinot tulevat vielä eteen, mutta on jo tunnistettu, että turvemaiden raivaus pelloksi on yksi suuri ilmasto-ongelma.

Hallitusohjelman mukaan polttoturpeen käyttö pitää vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

Koulutus painopisteeksi

Hallituksen syksyn budjettiriihessä vihreille ovat erityisen tärkeitä koulutusasiat varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen.

– Täytyy katsoa, että kuten hallitusohjelmassa on sovittu, panostuksia tulee jokaiselle asteelle. Keskiössä pitäisi olla, että varhaiskasvatus laitetaan kuntoon, ryhmäkokoja rajoitetaan ja subjektiivinen päivähoito-oikeus taataan mahdollisimman pian, Ohisalo sanoi.

Sisäministeriön budjettiesityksessä on varattu 6 miljoonaa euroa Maahanmuuttoviraston ruuhkien purkuun.

– Olemme aloittaneet työn sen eteen, että turvapaikkaprosessin ongelmat korjataan, johtavana periaatteena ihmisoikeuksien kunnioitus. Esimerkiksi maatiedon keräämistä ja käyttöä kehitetään ajantasaisemmaksi, hän sanoi.

Isis-leiriltä ei pääse ulos

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan Suomi on kesän aikana tukenut järjestöjä, jotka pystyvät antamaan apua al-Holin Isis-leirillä Syyriassa oleville ihmisille.

– Olemme ilmoittaneet aluetta hallitseville Pohjois-Syyrian kurdiviranomaisille, että suomalaisilla on oikeus palata kotiin, silloin kun heillä on dokumentit (passit) kunnossa. Lähetystöissä on valmistauduttu näitä dokumentteja kirjoittamaan, mutta tällä hetkellä ihmiset eivät pääse ulos internointileiriltä.

Haaviston mukaan muut leirillä olevat EU-kansalaiset ovat samassa tilanteessa ja asiasta käydään aktiivista keskustelua EU-maiden kesken.

– Ulkomaalaiset henkilöt ovat leirillä vähemmistönä. Me olemme viestineet, että Suomen kansalaisilla on aina mahdollisuus palata kotimaahansa.