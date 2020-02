Sisäministeri Maria Ohisalo: Suomi on nyt varautunut paremmin turvapaikanhakijoihin kuin vuonna 2015

Maria Ohisalon mukaan Suomi on nyt paremmin varautunut turvapaikanhakijoihin kuin vuonna 2015. Poliisien kiire ei tullut sisäministerille yllätyksenä.

Perjantaiaamuna turkkilainen viranomaislähde kertoi uutistoimisto Reutersille, ettei Turkki aio enää estää turvapaikanhakijoiden pyrkimistä Eurooppaan. Turkin poliisia, rannikkovartiostoa ja rajaviranomaisia on viranomaislähteen mukaan ohjeistettu niin, ettei rajanylityksiä enää estetä.

Oulussa vierailleen sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan mitään vahvistettua tietoa ei ole siitä, että rajoja olisi avattu Turkissa.

– Sisäministeriöllä ei ole tietoa, että tämä tieto olisi tullut Turkin hallitukselta, Ohisalo kertoo.

Turkin ja Kreikan välinen raja on yksi Euroopan unionin ulkorajoista. Tällä hetkellä Turkissa on yli 3,6 miljoonaa ihmistä, jotka ovat paenneet Syyrian sotaa.

Uutistoimisto DHA kertoi perjantaina, että noin 300 ihmistä on matkalla Turkin Kreikan-vastaiselle rajalle pyrkiäkseen Eurooppaan. Joukossa on useita eri kansalaisuuksia.

Samoin perjantaina viranomaislähteet kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että Kreikka on lisännyt rajavalvontaansa.

Euroopan unioni ja Turkki solmivat vuonna 2016 pakolaissopimuksen. Sen tarkoituksena oli rajoittaa siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden saapumista Eurooppaan Turkin kautta.

Sisäministeri Ohisalon mukaan tilanne EU:n ulkorajalla on muuttunut siitä, mitä se oli vuonna 2015. Tuolloin suuri määrä turvapaikanhakijoita liikkui Eurooppaan erityisesti juuri Turkin ja Kreikan kautta.

– Suomen hallitus, sisäministeriö ja Euroopan unioni yhdessä seuraavat tilannetta, niin kuin aina mitä EU:n ulkorajoilla tehdään, Ohisalo sanoo.

Euroopan raja- ja meriturvallisuusviranomainen Frontexin resursseja on viime vuosina vahvistettu. Ohisalon mukaan Suomesta ollaan yhteydessä Frontexiin. Turkin pakolaisasioiden suhteen Suomi ja sisäministeri ovat kuitenkin EU:n komission ja komissaarien tietojen varassa.

Vuosien 2015 ja 2016 kriisitilanteen jälkeen Suomi ja monet muut Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sisäministeri Ohisalon mukaan tehneet paljon työtä.

– Varautumissuunnitelmia on päivitetty ja monessa paikassa on uusia ohjeistuksia, eli olemme paremmin varautuneita. Tilanne on rauhallinen, enkä näkisi että Euroopassa on sen enempää huolta, Ohisalo kertoo.

Poliisien resurssipulaan ollaan puuttumassa

Jatkuva kiire ja henkilöstövajaus kuormittavat poliiseja. Aiemmin viikolla julkistettiin Suomen Poliisijärjestöjen Liiton syksyllä toteuttaman jäsenkyselyn tulokset. Kyselyyn vastanneista 58 prosenttia kertoi työhyvinvoinnin heikentyneen. Kenttäpoliiseista 70 prosenttia on kokenut fyysistä väkivaltaa työssään.

– Tämä tietohan ei varsinaisesti tullut täysin uutena. Olemme jo hallitusneuvotteluissa käyneet keskusteluja työryhmässä, joka pohti poliisin resursseja tulevaisuudessa, sisäministeri Maria Ohisalo kertoo.

Poliisien kiire on Ohisalon mukaan tunnistettu ja työvoiman puute lisää työn kuormittavuutta. Toisaalta esiin nousevat johtamiseen liittyvät kysymykset.

– On vaikea johtaa, jos ei ole aikaa johtaa. Kuormitus näkyy siis kaikilla portailla, Ohisalo sanoo.

Juha Sipilän hallituksen aikana poliisitehtiin pieniä lisäyksiä ja parannuksia, mutta nyt pyritään siihen, että poliisille saataisiin joka vuosi lisää henkilötyövuosia. Ohisalon mukaan myös tulevat hallitukset täytyy sitouttaa poliisiresurssien kasvattamiseen.

– Tälle vuodelle saatiin budjetissa 60-80 uutta henkilötyövuotta ja niitä rekrytoidaan paraikaa eri poliisilaitoksille ympäri Suomea, Ohisalo kertoo.

Suomessa on Ohisalon mukaan suhteessa väestöön todella vähän poliiseja, kun vertaillaan Euroopan maita keskenään. Tämä ei koske pelkästään poliisia vaan myös esimerkiksi Rajavartiolaitosta.

Harvaan asuttujen alueiden pitkäksi venähtäneisiin vasteaikoihin on tulossa uusi selvitys maaliskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen hallituksessa keskustellaan siitä mihin lisäresursseja suunnataan.

– Haja-asutusalueilla tehtäviä voi olla vähemmän, mutta huolestuttavinta on se etteivät ihmiset uskalla hakea apua. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että kaikkialla suomalaisten kokemus turvallisuudesta paranee, Ohisalo kertoo.