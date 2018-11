Sipilä Ylellä: Lapin epäilty GPS-häirintä ilman muuta tarkoituksellista – "Mahdollista, että Venäjä ollut tässä häiritsevä osapuoli"

Epäilty GPS-häirintä Lapissa oli ilman muuta tarkoituksellista toimintaa, arvioi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) Ylellä Pääministerin haastattelutunnilla.

Tapauksen tutkinta on kesken, eikä Sipilä ottanut tarkemmin kantaa, minkä tahon epäillään olevan häirinnän takana. Sipilä kuitenkin sanoi, että Venäjällä tiedetään olevan kyvykkyyksiä vastaavaan häirintään.

– Teknisesti on kohtuullisen helppoa häiritä avoimessa tilassa kulkevaa radiosignaalia. Kyllä se mahdollista on, että Venäjä on ollut tässä häiritsevä osapuoli, Sipilä muotoili.

Sipilän mukaan GPS-häirintään tulisi suhtautua samalla tavalla kuin ilmatilaloukkauksiin. Samaa sanoi perjantaina eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.).

Sipilä pitää tärkeänä, että epäilty häirintä tutkitaan tarkasti ja tutkinnan jälkeen siihen puututaan asianmukaisesti. Hän korostaa, että kyseessä on uusi tilanne, eikä aiemmin ole ollut kovin montaa vastaavaa tapausta.

– Muutamia tilanteita on ollut aikaisemmin, ja nämä ovat kyllä ajoittuneet sotaharjoitusten yhteyteen, Sipilä sanoi.

Tapaus osoittaa hänen mukaansa myös sen, että esimerkiksi siviili-ilmailussa pitää varautua nykyistä paremmin häiriöihin ja häirintään.

– Kaikki järjestelmät eivät ole sataprosenttisen aukottomia, ja niitä voidaan tarkoituksellisesti myös häiritä, Sipilä muistutti.

Laaja häiriö Lapissa

Yle kertoi perjantaina, että Suomen ilmatilan käytön hallinnasta vastaava ANS Finland antoi alkuviikosta ensimmäistä kertaa ilmaliikenteelle varoituksen GPS-suunnistuksen laajasta häiriöstä Lapissa. Varoitus ylsi Suomessa Rovaniemen pohjoispuolelta Norjan rajalle ja Kittilästä itään Venäjän rajalle.

ANS Finland sai tiedon häiriöstä eri lähteistä, muun muassa Puolustusvoimilta. Suomen viranomaiset eivät arvioineet Ylelle, mistä häirintä on peräisin, mutta Norjan viranomaiset ovat aiemmin kertoneet uskovansa alueen GPS-häirinnän tulevan Venäjältä.

Haastattelutunnilla Sipilältä kysyttiin, onko Suomi ollut yhteydessä Norjaan tai sotilasliitto Natoon, jos asiaa on siellä mahdollisesti selvitetty enemmän tai otettu ainakin rohkeammin julkista kantaa.

– Kyllä minulla ehkä vähän enemmän tästä on tietoa, kuin pystyn tässä nyt kertomaan, Sipilä vastasi.

Pääministerin mukaan asianosaiset viranomaiset kertovat asiasta enemmän sitten, kun tapauksen selvittely on edennyt.