Yle: Suomen lennonvarmistus varoitti laajasta GPS-häiriöstä Lapissa, häiriölähdettä ei haluta kommentoida – norjalaisten mukaan Venäjä sotkee GPS:ää

GPS-häirintä kertoo paljon nykyvenäjästä. Tämäkin häirintä on selkeästi valtiollista alkuperää, ei jonkun hakkeriporukan aikaansaannosta.

Kaikenlainen häirintä läntisiä maita kohtaan verkkohäirinnästä lähtien on taidettu jo ottaa Venäjällä käyttöön. Tällaiset keinot kuuluvat sota-ajan ja sotaa käyvän valtion arsenaaliin. Venäjä on sisäpoliittisista syistä kiihotettu sotatilaan "uhkaavaa" länttä vastaan. Mentaalinen ilmapiiri siellä on jo aika huolestuttava. Ainoa lohtu taitaa olla se, että Venäjä on melkoisessa heikkouden tilassa. Voimme siis olla aika rauhassa.