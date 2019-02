Sipilä vanhustenhoivan ongelmista: Suurilla kansainvälisillä yrityksillä on peiliin katsomisen paikka

Hallitus olis jo aikoja sitten pystynyt halutessaan vaikuttamaan hoitajien määrään hoitopaikoissa silloin kun siitä käytiin vääntöä hallituksessa, mutt silloin ei ollut haluja merkitä lakiin minimimitoitusta ja tässä on nyt tulos siitä asiasta. Nykyinen hallitus on tehnyt isolla kädellä säästöleikkauksia vanhustenhoidossa, joten pitäis Sipilänkin vilkaista sinne peiliin eikä syyllistää firmoja vanhustenhoidon alasajosta. Hallituksella olis ollut monet kerrat mahdollisuus halutessaan puuttua epäkohtiin hoitopaikoissa, jos olisivat halunneet, mutt soteahan on ajettu just noita yksityisiä firmoja varten. Nyt hallituksen pitäis kantaa vastuu siitä, ett sulkivat silmänsä vanhusten tilanteesta, eivät kuunnelleet hoitajia, eivätkä kuunnelleet vanhusten omaisia silloin, kun viimeksi puhuttiin hoitajamitoituksesta hallituksessa.