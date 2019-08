SDP:n Marin puolustaa avaustaan lyhyemmästä työajasta – "Tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta"

SDP:n varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin puolustaa viikonloppuna heittämäänsä avausta lyhyemmästä työviikosta ja työpäivästä.

– Työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella. 4 päivän työviikko tai 6 tunnin työpäivä elämiseen riittävällä palkalla on tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta, Marin kirjoitti maanantaina Twitterissä.

Marin sanoo, että työaikaa on lyhennetty viimeisen sadan vuoden aikana, kun työn tuottavuus on parantunut.

– Ihmisten tulotaso ja hyvinvointi ovat kohentuneet. Työajan lyhentäminen 8 tuntiin päivässä on ollut SDP:n keskeisimpiä yhteiskunnallisia tavoitteita. Se on saavutettu. Ihmiset ovat hyötyneet, hän kirjoitti Twitterissä.

