Ryöpytyksen kohteeksi joutunut Orpo käänsi vanhuskeskustelun sote-uudistukseen –  "Kunnat ovat epäonnistuneet tässä, kunnat ovat liian heikkoja"

Orpo on osoittautunut kokoomuksen johdossa jopa ennakkoarviointejakin huonommaksi ainakin, jos puhutaan asioista, jotka ovat meille kaikille tärkeitä. Yksityistäminen ja suurfirmojen etujen ajaminen on noussut voimakkaasti hyväosaisten edunvalvonnan lisäksi tärkeimmiksi osiksi kokoomuksen toimintaa. Näissä hankkeissa hämmästyttävällä tavalla oikeistolaistunut keskusta on tukenut vahvasti kokoomusta.