Ravintolat avataan asteittain ja 50 hengen tilaisuudet sallitaan kesäkuun alusta – Yli 70-vuotiaille suositellaan edelleen eristyksissä pysymistä

Hallitus päätti myös, että museoihin, huvipuistoihin ja kesäteattereihin pääsee kesäkuun alussa, väkimäärä ja etäisyydet pitää olla kunnossa. Kirjastosta pääsee lainaamaan kirjoja ulos heti tällä viikolla.

Ravintolat ja kahvilat voidaan tietyin rajoituksin avata kesäkuun alusta alkaen. Näin pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus ilmoitti maanantaina tiedotustilaisuudessa. Koronarajoituksia höllennetään myös niin, että kesäkuun alusta alkaen 50 hengen tilaisuudet ovat sallittuja, kun nyt korkein sallittu kokoontujamäärä on ollut kymmenen henkeä. Ravintoloille annettavasta tuesta hallitus kertoo torstaina.

Ravintoloiden anniskeluaikoihin ja asiakasmääriin voidaan asettaa rajoituksia uudella lainsäädännöllä. Ravintolat noudattavat hyvää hygieniaa ja asiakkaille riittäviä etäisyyksiä, kun ne avataan.

Ulkoliikuntapaikat avataan 14. toukokuuta, mutta siellä pitää noudattaa turvavälejä.

Lukiolaiset ja ammattikoululaiset jatkavat etäopetuksessa

Kuten hallitus on jo aiemmin ilmoittanut, 14. toukokuuta alkaen peruskoululaiset palaavat lähiopetukseen kouluihin. Lukioissa, ammattikouluissa, korkeakouluissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa jatketaan etäopetusta. Opetuksen järjestäjät voivat päättää, missä määrin lähiopetusta voidaan järjestää 14. toukokuuta alkaen. Lähiopetus voi olla tarpeellista esimerkiksi näyttökokeissa tai jos opiskelija tarvitsee erityistä ohjausta.

Taiteen perusopetuksen tilat voidaan avata lähiopetukselle 14. toukokuuta alkaen.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan nämä oppilaitokset halutaan pitää etäopetuksessa sen takia, että aikuisväestön tarpeettomat kontaktit voidaan välttää.

Myös järjestöjä ja yksityisiä ihmisiä suositellaan noudattamaan 50 hengen kokoontujamäärää omissa tilaisuuksissaan. Tämä koskee esimerkiksi kulttuuri- ja harrastetilaisuuksia ja uskonnollisia tilaisuuksia. Huvipuistot, eläintarhat ja kesäteatterit voivat kesäkuun alussa avata, kunhan niissä huolehditaan riittävistä etäisyyksistä ja väkimäärästä. Museot, teatterit, nuorisotilat, kerhotila, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset eli julkiset sisätilat avataan kesäkuun alusta alkaen hallitusti ja asteittain. Kirjastoista voi alkaa lainata kirjoja heti tällä viikolla.

Hoivapaikoissa edistetään uusia käytäntöjä läheisten tapaamiseen

Pääministeri Sanna Marin sanoi, että valmiuslain mukaiset poikkeusolot jatkuvat edelleen, vaikka rajoituksia nyt vähitellen höllennetään.

Koska epidemian hillitsemissä on toistaiseksi onnistuttu hyvin, niin on pääministeri Marinin mukaan aika siirtyä hybridimalliin eli "testaa, jäljitä, eristä ja hoida".

Hallitus on myös valmis kiristämään uudelleen rajoituksia, jos koronatilanne sitä edellyttää.

Etätyösuositusta jatketaan toistaiseksi. Rajoitukset hoitopaikoissa jatkuvat. Yli 70-vuotiaita suositellaan edelleen pitävän fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin.

– Ymmärrämme, että eristyksellisillä olosuhteilla on vaikutusta ihmisten hyvinvointiin. Moni ikäihminen kaipaa lapsenlapsia ja läheisiä. Tauti on riskiryhmiin kuuluville niin vakava, että se voi aiheuttaa vaikka kuoleman. Rajoitustoimenpiteet eivät ole helppoja, mutta niitä on syytä jatkaa, Marin sanoi.

Marinin mukaan kysymykseen palataan kesäkuun aikana.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan hoivapaikoissa edistetään uusia käytäntöjä kuten erillisiä tapaamispaikkoja, jotka desinfioidaan hyvin, joissa omaisella ja vanhuksella on oma sisäänkäynti ja lasi välissä.

Kasvomaskien käyttämisestä selvitys

Kasvomaskien käyttämisestä teetetään selvitys.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi, että 14. toukokuuta alkaen sallitaan Schengen-rajoilla työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne liittyen esimerkiksi välttämättömiin perhesyihin. Maahan saapuvien tulee välttää lähikontakteja ja noudattaa karanteenin kaltaisia olosuhteita kaksi viikkoa. Vapaa-ajan matkustusta ei suosita.

– Vaikka rajoituksia puretaan, fyysistä etäisyyttä on edelleen hyvä pitää. Koronavirus on edelleen keskuudessamme, Ohisalo muistutti.