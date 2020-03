Sanos muuta. Tuskin maltan odottaa miten poliitikot kiemurtelee itsensä tästä ulos. Kyseessä on koronavirus, joka leviää kylläkin nopeasti mutta on 80%:lla ihmisistä oireeton ja monelle muullekin aiheuttaa pääasiassa lieviä oireita eli nuhaa ja lämpöä. Tämän takia on kuitenkin lähes koko pallo eristyksissä kotona. A ja B influenssa leviää joka vuosi ja aiheuttaa 400 000 kuolemaa. Silti Uusimaa ei ole ollut eristyksissä eikä ihmisiä peloteltu koteihinsa kolmeksi kuukaudeksi. Virologit eivät ole yllättyneitä että taas uusi koronavirus lähti kierrokselle. Meistä suurin osa on jo sairastanut elämässään monta koronan aiheuttamaa räkätautia. Se, että tiedemiehet ovat nyt hoksanneet tämän kyseisen covad kakkosen, ei tarkoita etteikö tämä olisi kierrellyt ympäri pallon jo vuosikausia. Koronaviruksia voi olla luonnossa vaikka kuinka paljon.