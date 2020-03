Puolustusministerin mukaan varusmiehiä saadaan tarvittaessa nopeasti liikkeelle. He voivat toimia esimerkiksi liikenteenohjaajina poliisin tukena. Myös reserviläisten kutsuminen on mahdollista joissakin tapauksissa.

Hallitukselta odotetaan tiistai-iltana uusia toimia liittyen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Monen suulla on vaadittu erilaisia rajoituksia liikkumiseen.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoo, että hän on jo kehottanut Puolustusvoimia varautumaan tuleviin virka-apupyyntöihin.

– On varmasti perusteltua, että Puolustusvoimat varautuu siihen, että erilaisia virka-apupyyntöjä voi hyvinkin tulla lähiviikkojen ja -kuukausien aikana, Kaikkonen toteaa Lännen Medialle.

Virka-apupyyntöjen täytyy perustua aina toimivaltaisen viranomaisen pyyntöön, jonka Puolustusvoimat itse käsittelee.

Kaikkonen sanoo, että varusmiehiä saadaan periaatteessa nopeastikin käyttöön.

– Myös reserviläiset voivat tulla kysymykseen joissakin tapauksissa.

Liikenteen ohjaamista

Jos rajoituksia asetetaan esimerkiksi ulkoliikkumiskiellon nojalla, poliisin omat resurssit eivät riitä.

– Näin on. Varusmiehiä ja mahdollisesti reservin apua voitaisiin ajatella esimerkiksi liikenteen valvontatehtäviin poliisin tueksi. Tämä on yksi konkreettinen vaihtoehto.

Kuinka paljon Puolustusvoimat voi irrottaa koulutuksessa olevia varusmiehiä virka-aputehtäviin?

– Tämä riippuu siitä, minkälaisia pyyntöjä tulee. Toistaiseksi tällä rintamalla on ollut vielä hiljaista.

Virka-apupyynnöt eivät ole poikkeuksellisia.

– Tämä epidemia on poikkeuksellinen.

Puolustusvoimat saa pyyntöjä vuosittain satoja lähinnä poliisilta ja pelastustoimelta.

Lomia ei siirretä

Ministeri on sitä mieltä, että Puolustusvoimat on varautunut varusmiesten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon hyvin.

– Puolustusvoimissa on aloitettu rotaatio, jossa varusmiehet on jaettu kolmeen ryhmään. Ryhmät pidetään toisistaan erillään joukko-osastoissa. Ensikokemusten perusteella tämä järjestelmä on toiminut hyvin. Mihinkään uusiin rajoitteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta, Kaikkonen sanoo.

Tämä tarkoittaa, ettei esimerkiksi varusmiesten lomajärjestelmiin kajota ainakaan toistaiseksi.

Kertausharjoitukset on peruttu. Puolustusvoimat tiedotti maanantaina, että käskyjä uusiin harjoituksiin lähtee normaalisti. Käsky koskee harjoituksia, jotka alkaisivat toukokuun alusta lähtien.

– Puolustusvoimat arvioi, mikäli tulee tarvetta siirtää harjoituksia edelleen.

Koronavirus on aiheuttanut sen, että puolustusministerin kalenteri on mennyt uusiksi, niin kuin monen muunkin.

– Vaikka koronan torjuminen ei ole ensisijaisesti puolustushallinnon tehtävä, niin se on koko yhteiskunnan kannalta koettelemus, jota ei ole jouduttu vuosikymmeniin kokemaan.

Kaikkosen mukaan puolustushallinnossa ei suunnitella tällä hetkellä uusia valmiutta kehittäviä toimia.

– Puolustusvoimat varautuu aina erilaisiin tilanteisiin. Luottamukseni siihen, että ne kaikki hoidetaan, on vahva. Koronankin suhteen Puolustusvoimat tekee taatusti oman osansa.