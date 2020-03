Koronavirus on siirtämässä kesän puoluekokousten aikataulua. Erikoisin tilanne syntyy sdp:ssä, jossa Antti Rinne piti vaihtaa Sanna Mariniin puolueen johdossa. Keskusta käsittelee mammuttikokoustaan tällä viikolla, tulijoita jopa useita tuhansia.

Koronavirus vaikuttaa tuntuvasti puoluekokousten aikatauluihin.

Kevään ja kesän puoluekokouksista vihreät ja ruotsalainen kansanpuolue ovat jo ilmoittaneet siirtävänsä kokoustaan.

Rkp:sta kerrotaan, että kokous voidaan järjestää aikaisintaan syyskuussa. Heidän piti kokoontua Vantaalle toukokuun puolivälissä.

Vihreät siirsivät myös kokoustaan. Se oli määrä toteuttaa niin ikään toukokuussa. Nyt kokous pidetään 5-6. syyskuuta Joensuussa, kuten aiemmin oli suunniteltu.

Marinin valinta voi siirtyä

Erikoisin tilanne on sdp:ssä.

Puoluekokous oli määrätty pidettäväksi Tampereella 12-14. kesäkuuta.

Aloitteita, periaatejulistusta ja poliittista ohjelmaa suurempi manööveri olisi ollut pääministeri Sanna Marinin kruunaaminen puolueen puheenjohtajaksi AnttiRinteen jälkeen.

Nyt koronan takia kokouksen ajankohta voi muuttua.

Sdp:n puoluesihteeri Anton Rönnholm kertoo, että heillä on aika samanlaiset ajatukset kuin monella muulla puolueella.

– Tilannetta seurataan. Kokousta valmistellaan sen mukaan kuin mitä on suunniteltu, mutta totta kai meillä on varautumissuunnitelma sen varalle, jos joudumme siirtämään kokousta. Katsomme, mikä on järkevää. Puoluehallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa.

Lähtökohta on, että puoluekokousedustajat pääsevät päättämään heti, kun se terveyden ja turvallisuuden kannalta on mahdollista.

– Meillä voi puoluekokouksen järjestää mihin aikaan tahansa vuodesta. Säännöissä ei ole rajoitetta.

Viivytys ei haittaa

Rönnholm ei pidä mitenkään radikaalina tilannetta, jossa puheenjohtajan valinta siirtyy.

– Meillä yksiselitteisesti puoluekokous valitsee puoluejohdon, eli puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, puoluesihteerin, puoluevaltuuston ja -hallituksen. Asiat hoituvat, vaikka meille tulisikin muutaman kuukauden viivytys.

Puoluesihteeri jatkaa, että kokousta tuskin pidetään myöhemmin kesällä, jos siirtoon joudutaan.

– Se menisi luontaisesti alkusyksyyn.

Sdp:llä on kokousedustajia 500. Lisäksi mukana on kokousta seuraavia ja järjestelijöitä.

Valmistelulle aikaa

Keskustan puoluekokous on määrä pitää 5-7. kesäkuuta Vantaalla.

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kertoo, että puoluetoimistolla tehdään koko ajan suunnitelmia siltä varalta, että kokous joudutaan siirtämään.

– Ensi viikolla kokoontuu puoluehallitus, jossa käsittelemme myös puoluekokousta.

Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokous pitää kutsua koolle vähintään viittä kuukautta ennen kokouksen ajankohtaa.

– Voi olla, että poikkeusoloissa tarvitsemme joustoa. Sääntöjen tulkitsemiseen haemme apua ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

Pirkkalainen pohtii, että kokousta tuskin järjestetään keskikesällä, jos siirtoon päädytään.

– Pitäisin elokuun loppua tai syyskuun alkua todennäköisenä ajankohtana jo tuon sääntömääräisen kutsumisenajan vuoksi.

Keskustan puoluekokous on tunnetusti laaja. Parhaimmillaan väkeä on koolla useita tuhansia.

– Tämä asettaa haasteita majoitukseen ja esimerkiksi osanottajien työvuoroihin. Valmisteluille pitää olla riittävästi aikaa. Kokousta ei ponkaista pystyyn hetkessä.

Lähiviikot ratkaisevat

Kokoomuksen Porissa järjestettävä puoluekokous pidetään samaan aikaan kuin keskustan kokous eli kesäkuun alussa.

Puoluesihteeri Kristiina Kokon mukaan lähiviikkoina tulee päätös siitä, onko kokous silloin vai ei.

– Emme ole vielä peruneet kokousta ja toistaiseksi ilmoittautuminen jatkuu normaalisti.

Kokko jatkaa, että heilläkin on suunnitelmat, jos kokousta joudutaan siirtämään eteenpäin.

Kokoomuksen puoluekokoukseen odotetaan 1 300 - 1 600 osanottajaa. Heistä noin 850 on äänivaltaisia kokouksessa.

Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous Rovaniemellä siirtyy syksyyn. Puoluehallitus päätti siirtää puolueneuvoston kokouksen 26-27.9. 2020. Paikkana on edelleen Rovaniemen Lappi-Areena. Puoluehallitus päätti siirtää myös huhtikuulle suunnitellun puoluevaltuuston myöhempään ajankohtaan.