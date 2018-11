Puheenaihe: Pitääkö dieselvero poistaa?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa dieselpolttoaineen verotukseen.

Dieselin hinta on noussut bensiinin hinnan tasolle. Kansalaisaloitteella ajetaan nyt dieselautojen käyttövoimaveron poistamista. Dieselillä ajavat maksavat tätä ylimääräistä käyttövoima- eli dieselveroa, koska dieselin polttoainevero on bensaa matalampi ja dieselpolttoaineen litrahinta on ollut siksi bensiiniä alempi. Onko dieselautojen käyttövoimaverolle enää perusteita? Pitääkö dieselvero poistaa?

Onko dieselautojen käyttövoimaverolle enää perusteita? Pitääkö dieselvero poistaa?

Ratkaisu äänin 3-2 kyllä pitää poistaa dieselvero.

Kansalaisaloitteen alullepanija Tuulikki Paavola Haapavedeltä sanoo, että dieselveron alkuperäinen tarkoitus ei toteudu nyt.

– Sen tarkoitus on ollut tasata bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen käyttökustannuksia. Tällä hetkellä dieselautoilijat maksavat polttoaineen hintaan sisältyvän veron lisäksi perusteetonta käyttövoimaveroa. Verotuksen tulisi kohdella tasapuolisesti kaikkia auton käyttäjiä ja veron perusteena pitäisi olla käyttö, ei auton omistussuhde. Täällä pohjoisessa oma auto on välttämätön kulkuväline pitkistä välimatkoista ja olemattomasta julkisesta liikenteestä johtuen, Paavola sanoo.

Kuljetusalan yrityksiä edustavan Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n SKAL:n johtaja Petri Murron mielestä kansalaisaloitteen suosio on osoitus siitä, että liikenteen verotus on Suomessa liian kireää. Hän ei kuitenkaan kannata dieselverosta luopumista.

– Käyttövoimaveron poistamisessa on se riski, että valtio samalla nostaisi dieselin polttoaineveroa, mikä johtaisi ojasta allikkoon. Dieselin hinnalla on suuri vaikutus Suomen kilpailukykyyn, sillä maanteiden tavaraliikenne kuluttaa yli miljardi litraa dieseliä vuodessa, Petri Murto toteaa.

Hänen mielestä dieselin kohenneeseen hintatasoon oikea lääke on laskea dieselin polttoaineveroa.

– Se on Suomessa Euroopan korkeimpia ja sitä on nostettu vuodesta 2008 lähtien 21 senttiä litralta. Edullisempi diesel olisi koko Suomen etu, Murto sanoo.

Keskustan kansanedustaja Antti Rantakangas Siikalatvalta sanoo, että erilliselle käyttövoimaverolle ei ole enää perusteita, koska dieselin ja bensiinin litrahinta on sama.

– Joukkoliikenne ei ole ratkaisu valtaosassa maata. Monissa perheissä tarvitaan lisäksi liikkumiseen välttämättä kaksi autoa.

Rantakangas on valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen. Hän huomauttaa, että liikenteen maksamat verot ovat 8 miljardia euroa vuodessa, kun liikenteen hoitoon ja kunnossapitoon käytetään tästä vain yksi miljardi.

– Liikenteen päästöjä voidaan pienentää edistämällä autokannan uusiutumista ja lisäämällä biokomponentin osuutta polttoaineessa 30 prosenttiin. Tavoite mahdollistaa uusia biotehtaita ja työpaikkoja maakuntiin.

Kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) Rovaniemeltä ei sen sijaan poistaisi dieselveroa.

– Dieseliltä perittävän käyttövoimaveron peruste on edelleen bensiiniä matalampi polttoainevero. Alemmalla verotuksella on haluttu tukea pitkien välimatkojen maassa dieseliä käyttävää tavara- ja joukkoliikennettä. Mikäli polttoaineiden verotus yhdenmukaistettaisiin, dieselin hinnankorotus näkyisi tuotteiden ja palveluiden hinnassa. Yritykset miettisivät entistä tarkemmin mistä raaka-aineita kannattaa ostaa ja mihin tehtaat rakennetaan.

Ojala-Niemelä muistuttaa, että nyt on kyseessä polttoainemarkkinoiden tilanne, jossa bensiiniä on varastot täynnä ja dieselistä on pulaa.

– Jos tilanne jää kuitenkin pysyväksi eikä normalisoidu tuotannon myötä, niin siinä tapauksessa liikenteen verotusta pitää miettiä uudelleen hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä.

Vihreiden kansanedustaja Hanna Halmeenpää (vihr.) Kalajoelta kannattaa käyttövoimaveron eli dieselveron poistamista dieselautoilta ja samalla sähkö- ja biokaasuautoilta. Johtolankana liikenteen verotuksessa hänen mielestään tulee olla kannusteet kohti vähäpäästöisiä ja päästöttömiä liikennemuotoja.

– Kansalaisaloitteessa ei ehkä huomioitu sitä, että dieselpolttoaineen kevyemmän verotuksen kompensaatioksi kerättävän käyttövoimaveron poistuessa ei olisi perusteltua säilyttää myöskään dieselpolttoaineen veroetua. Tämä siis tarkoittaisi polttoaineveron korotusta dieselille. Fossiilisista polttoaineista joudutaan ilmastosyistä asteittain luopumaan koko yhteiskunnassa, niiden suosiminen ei käy päinsä, Halmeenpää sanoo.

Mitä mieltä olet dieselpolttoaineen hinnasta ja verotuksesta? Miten liikenteen polttoaineiden käyttöä tulisi kehittää? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.

Mitä mieltä olet? Kommentoi aihetta jutun perässä olevaan kommenttikenttään.