Puheenaihe: Onko Suomi kallis matkailumaa suomalaisille? Matkailu- ja ravintolapalvelujen edusmies Timo Lappi: Alkoholin verotus suomalaisissa ravintoloissa on EU-maiden kireintä

Sunnuntaina Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Suomen hintatasoon matkailumaana.

Suomalaisten ulkomaan matkat lisääntyivät viimeisen kymmenen vuoden aikana 2008-2018 lähes 70 prosenttia, kun kotimaan maksullisen yöpymisen sisältämät matkat lisääntyivät vain alle 20 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan eniten ovat yleistyneet nuorten matkat ulkomaille.

Samaan aikaan Suomi kiinnostaa ulkomaalaisia turisteja aikaisempaa enemmän, mutta silti Suomen matkailumenojen ja matkailutulojen alijäämä on kasvanut koko ajan. Suomalaismatkailijat siis vievät ulkomaille enemmän rahaa kuin turistit tuovat Suomeen. Onko Suomi liian kallis matkailumaa suomalaisille?

Ratkaisu äänin 3-2, Suomi on liian kallis matkailumaa suomalaisille.

Professori Markku Vieru Lapin yliopiston Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutista arvioi, että matkailijat eivät ilmeisesti koe saavan rahalle kotimaassa riittävästi vastinetta. Hänen mielestään matkailu on kallista Suomessa, koska matkailukohteet ovat kaukana toisistaan. Matkailu koostuu ensinnäkin liikkumisesta ja sitten majoittumisesta, ruokailusta sekä aktiviteeteistä.

– Parempi saavutettavuus vaatisi liikenneväylien ja liikennepalvelujen kehittämistä. Moniin luontokohteisiin pääsee käytännössä vain autolla. Lisäksi suosituimmissa ulkomaisissa kohteissa ravintolahinnat ovat kilpailukykyisempiä, Vieru toteaa.

Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Juho Pesonen pitää yhtä lailla Suomea kalliina matkailumaana sekä suomalaisille että ulkomaalaisille matkailijoille, mikä johtuu hänen mielestään matkailu- ja ravitsemisalan verotuksesta.

– Verotus on monella tapaa haasteellista. Kepeämmillä verotusratkaisuilla voitaisiin merkittävästi lisätä alan työllistämismahdollisuuksia ja pitkällä tähtäimellä verotuloja.

Matkailuyrittäjille pitää jäädä tarpeeksi tuloja lisätä investointeja ja tällä tavalla myös panostaa laatuun ja suomalaisten matkailukohteiden vetovoimaisuuteen, Pesonen sanoo.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi huomauttaa, että matkailu on yksi maailman kilpailluimmista toimialoista, missä hinnalla on suuri merkitys matkakohteen valinnassa.

– Kotimainen asiakas on hintatietoinen. Hänelle matka Baltian tai Välimeren maihin on huomattavasti halvempi kuin matkailu kotimaassa. Kotimaassa hintaa nostavat erityisesti korkeat verot ja työvoimakulut. Alkoholin verotus suomalaisissa ravintoloissa on EU-maiden kireintä. Yli puolet ravintola-aterian hinnasta on veroja ja työvoimakuluja. Eduskunta edistää korkeilla veroilla ja työvoimakululuilla suomalaisten ulkomaan matkailua. Niitä pitäisi alentaa, Lappi vaatii.

Turun matkailujohtaja Anne-Marget Hellén muistuttaa, että hintavertailua pitäisi tehdä aina täysin samansisältöisistä matkoista. Silloin Suomi ei hänen mielestään ole kallis. Ja hinta riippuu aina omista valinnoista.

Hellén vinkkaa, että esimerkiksi 100syyta.fi -matkailusivustolta voi löytää paljon kotimaan matkailun helmiä ja ainutlaatuisia kokemuksia Suomen kielellä. Sivuja on avattu melkein miljoona kertaa, mikä Hellénin mielestä kertoo kotimaan matkailun kiinnostavan.

– Suomessa pystyy matkailemaan edullisesti. Täällä on paljon ilmaisia kohteita ja tapahtumia. Kansallispuistot, saaristoluonto, Järvi-Suomi, Lapin eksotiikka ja luonnon puhtaus ja monipuolisuus ovat elementtejä, joita ulkomaiset matkailijat hakevat ja joiden arvo alkaa vasta nyt aukeamaan meille. Jokamiehen oikeudet , luonnon antimet ja neljä vuodenaikaa ovat valttejamme, hän sanoo.

Anne-Marget Hellén on Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistyksen Suoma ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksen viime keväisen tutkimuksen mukaan suomalaiset nuoret eivät pidä Suomea kalliina matkailumaana.

– Bonuksena edistämme nuorten työllistymistä palvelualoilla. Täällä et tarvitse passia etkä tulkkia ja sitä saat mitä tilaat.

Holiday Club Resorts Oy:n tuore toimitusjohtaja Maisa Romanaisen mielestä Suomessa on tarjolla on runsaasti edullisia ja hinta-laatusuhteelta erinomaisia matkailuelämyksiä. Hänen mukaansa kotimaan matkailu on vahvassa nosteessa ja saatavana on monipuolisesti eri hintaisia palveluja kaikille matkustajille.

– Kohteena voi olla päiväseikkailu lähialueilla, aktiivinen kylpyläviikonloppu tai luontoloma Lapin tuntureilla. Suomessa löytyy lukematon määrä kohteita, joissa löytää hienoa luontoa, koko perheelle tekemistä ja laadukkaita palveluita kohtuuhintaan. Suomen kohteet voi saavuttaa ympäristöystävällisesti junalla, hypätä bussiin tai hyödyntää tarjouslentoja vaihtoehtona autoilulle, Romanainen sanoo.

Mitä mieltä olet Suomesta matkailumaana? Millainen kotimaan matkailu kiinnostaa vai lähdetkö mieluummin ulkomaille? Onko Suomi kallis suomalaisille? Vastaa kommentoimalla tätä juttua.