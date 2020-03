Presidentti Niinistö moittii Ilta-Sanomissa kovin sanoin kansalaisia, jotka eivät tottele koronaohjeita: "Minä en sellaista halua ollenkaan hyväksyä"

Tietty moite on ok mutta elämme maailmassa jos on myös niitä jotka ei kykene ymmärtämään kaikkea ja kaikkialla ei ole samanlaine moraali tai ihmisnäkemys nyt kun strategia pohjautuu humanisempasn tapaan toimia nyt usvjkon myös ihmisten ottavan käskyjä paremmin vastaan.. Minua kauhistutti ajatus siitä että tappavaa tautia ei yrtettä pysäyttää en ymmärrä ajattelua joukko immuniteetti kun kyse tappavasta asiasta. Tässä vaan joku taho tehdessään strategiaa piti tätä tavallisena viruksen ja toimi siihen laaditun strategian mukaan.. Ilman että kykeni ajattelemaan or alista ja humanistista näkökulmaa eli joukon selviäminen laitettiin edelle ymärtämätu mitä toiminta tarkoittaa.. Eli sydämen säännöt unohtui ja julma näkökulma pääsi livahtamaan strategiaan.. Jos on ajattelee eikä käy asiaa läpi sydämenksutta toimii kuin robotti kalustossa eli noudattaa ohjeita konemasesti jos konestossa virhe..toiminta ei muutu, tälläiseen on helppo ajautua.. Tälläiseen ajatteluun softuminen on inhimillistä ja sellasta sattuu mutta siitä pitää oppia.