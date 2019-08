Porvoon ampujat ovat vaarallisia, mutta poliisin mukaan konkreettista uhkaa sivullisille ei ole – karkuteillä olevia epäiltyjä on kaksi, molemmat miehiä

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan Porvoon ampumatapauksesta epäillyt ovat vaarallisia ja aseistautuneita. Sivullisilla ei kuitenkaan pitäisi olla erityistä syytä huoleen.

– Tällä hetkellä poliisin tiedossa ei ole mitään akuuttia uhkaa, KRP tiedottaa Twitterissä.

Porvoossa sattui yöllä ampumavälikohtaus, jossa loukkaantui kaksi virkatehtävissä ollutta poliisia.

Tekijöitä ei ole saatu kiinni, vaan etsinnät jatkuvat edelleen. Poliisin tämän hetken tiedon mukaan epäillyt eivät loukkaantuneet tilanteessa.

Ampuminen tapahtui pienteollisuusalueella Porvoossa Koneistajantiellä noin kello 00.30 aikaan. Partio oli saanut poliisin mukaan tavanomaisen hälytystehtävän hätäkeskuksen kautta kello 0.22. Kun poliisit pääsivät paikalle, heitä uhattiin aseella lähes välittömästi ja pian tämän jälkeen heitä ammuttiin.

– Olemme päässeet kuulemaan loukkaantuneita poliiseja ja tapahtumien kulku on pääpiirteissään poliisin tiedossa, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho.

Poliisi etsii useita rikoksesta epäiltyjä aktiivisesti, mutta heidän olinpaikkansa ei ole poliisin tiedossa.

– Pyydämme kaikista havainnoista yöllä Koneistajantien läheisyydessä. Alue on yleensä yöaikaan hiljainen, eli siellä on liikennettä hyvin vähän. Jokainen havainto jalan tai autolla liikkuvista henkilöistä tuohon aikaan on kiinnostava, Huhta-aho sanoo.

KRP kaipaa tapahtumasta myös yleisövihjeitä. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteella rikosvihje.krp@poliisi.fi.

Loukkaantuneet poliisit ovat olleet sairaalahoidossa. Toinen heistä on päässyt pois sairaalasta. Toinen on yhä sairaalassa, ja hän on loukkaantunut vakavasti. Hänellä ei ole kuitenkaan hengenvaaraa.

– Tutkintatoimien ja epäiltyjen tavoittamisen lisäksi erittäin tärkeää on myös se, että loukkaantuneet poliisimme saavat paitsi sairaalahoitoa, myös psyykkistä jälkihoitoa. Käymme tilanteen läpi myös avoimesti oman henkilöstömme kanssa ja poliisilaitos tarjoaa tarvittaessa jälkihoitoa henkilöstöllemme, kertoo poliisipäällikkö Kari Rantala Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Tapahtumien seurauksena käynnistyi mittava poliisioperaatio.Eri medioiden mukaan operaatiossa on ollut Karhu-yksikkö kuin Hevi-panssariajoneuvokin.

Ilta-Sanomien mukaan Porvoossa on ollut käytössä lisäksi helikopteri sekä poliisin ja rajavartiolaitoksen venekalustoa.

Poliisi oli aamun aikana vaitonainen tapauksesta. Aamukymmenen aikaan poliisi julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi, että Keskusrikospoliisi tutkii tekoja murhan yrityksinä.

Ampumatapauksen tapahtumista poliisi oli yhä niukkasanainen, kun se piti tiedotustilaisuuden kello 17. Tutkinnanjohtaja painotti, että poliisin on turvattava näyttö ennen kuin tapahtumia voidaan kuvata yksityiskohtaisemmin.

Poliisi ei kertonut tarkempia yksityiskohtia loukkaantuneiden poliisien vammojen laadusta. Myöskään epäillyistä ei kerrottu muuta kuin, että kahdesta miehestä on kysymys.