Poliisin toimintavalmiusaika on alkuvuodesta ollut huonoin vuosikymmeneen.

Poliisin toimintavalmiusaika on alkuvuonna ollut huonoin vuosikausiin. Minuuteissa ilmaistavalla toimintavalmiusajalla tarkoitetaan keskimääräistä aikaa siitä hetkestä kun poliisi on saanut hätäkeskukselta tehtävän siihen kun ensimmäinen partio on tehtäväpaikalla. Arkistokuva. KUVA: Sari Pelttari-Heikka